احدث الأخبار

كوريا الشمالية تستعد لإطلاق صاروخ من غواصة
أبرز المواد
 الجيش اللبناني يوقف خلية إرهابية كانت تخطط لتنفيذ هجمات
أبرز المواد
 القوات العراقية تطلق عمليتين أمنيتين لضبط السلاح
أبرز المواد
 تقلبات طقس في مكة .. أمطار غزيرة وأتربة مثارة وتساقط برد وشبه انعدام في الرؤية
أبرز المواد
 النفط يهبط 3% ويسجل خسارة أسبوعية بفعل مخاوف الطلب
منوعات
 أبل تفقد لقب شركة التريليوني دولار بعد تراجع الأسهم الأمريكية
أبرز المواد
 مدني مكة يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة لما تشهده المنطقة من تغيرات مناخية
منطقة مكة المكرمة
 مصرع 11 شخصا وإصابة 50 على الأقل جراء انفجار أجهزة تكييف بمسجد في بنغلاديش
أبرز المواد
 كورونا يحصد أرواح أكثر من 874 ألف شخص في العالم حتى الآن
أبرز المواد
 واشنطن تدرس فرض عقوبات على أكبر شركة صينية لصناعة الرقائق
أبرز المواد
 البنك الدولي يلغي قرض بناء سد بسري في لبنان
منوعات
 هيئة التخصصات الصحية تتيح لطلبة الامتياز التقديم على اختباراتها عبر “ممارس بلس”
أبرز المواد
كوريا الشمالية تستعد لإطلاق صاروخ من غواصة

كوريا الشمالية تستعد لإطلاق صاروخ من غواصة

أبرز المواد
الجيش اللبناني يوقف خلية إرهابية كانت تخطط لتنفيذ هجمات

الجيش اللبناني يوقف خلية إرهابية كانت تخطط لتنفيذ هجمات

أبرز المواد
القوات العراقية تطلق عمليتين أمنيتين لضبط السلاح

القوات العراقية تطلق عمليتين أمنيتين لضبط السلاح

أبرز المواد
تقلبات طقس في مكة .. أمطار غزيرة وأتربة مثارة وتساقط برد وشبه انعدام في الرؤية

تقلبات طقس في مكة .. أمطار غزيرة وأتربة مثارة وتساقط برد وشبه انعدام في الرؤية

أبرز المواد

النفط يهبط 3% ويسجل خسارة أسبوعية بفعل مخاوف الطلب

النفط يهبط 3% ويسجل خسارة أسبوعية بفعل مخاوف الطلب
http://almnatiq.net/?p=900247
المناطق - الرياض

هبطت أسعار النفط بأكثر من ثلاثة بالمئة أمس الجمعة وتكبدت أكبر خسارة أسبوعية منذ يونيو حزيران، إذ يفاقم القلق حيال بطء التعافي الاقتصادي من جائحة كوفيد-19 المخاوف بشأن ضعف الطلب على النفط.
وجرت تسوية خام القياس العالمي برنت بتراجع 1.41 دولار، بما يعادل 3.2 بالمئة، إلى 42.66 دولار للبرميل. وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.6 دولار، أو 3.9 بالمئة، إلى 39.77 دولار للبرميل.
وانخفض برنت 5.3 بالمئة على أساس أسبوعي، في حين خسر غرب تكساس الوسيط 7.4 بالمئة.
تأثرت الأسعار بتقرير أظهر أن نمو الوظائف بالولايات المتحدة ازداد تباطؤا في أغسطس آب، مع انتهاء أجل مساعدات مالية من الحكومة.
وزادت الوظائف غير الزراعية 1.37 مليون وظيفة في الشهر الماضي، لكن التوظيف لا يزال يقل 11.5 مليون عن مستوى ما قبل الجائحة.
وانخفض معدل البطالة إلى 8.4 بالمئة في الشهر الماضي مقارنة مع توقعات عند 9.8 بالمئة، وهو ما يقول محللون إنه يقلص الضغط على الحكومة الأمريكية لتمرير تشريع بشأن تحفيز اقتصادي إضافي.
وقال جون كيلدوف الشريك في أجين كابيتال بنيويورك “تنحسر الآمال في مزيد من التحفيز… نجتاج أن نرى عودة النشاط الاقتصادي للزيادة ليتدفق الطلب”.
قدم خفض قياسي للإمدادات منذ مايو أيار تنفذه منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، دعم للأسعار.

روابط ذات صلة

البنك الدولي يلغي قرض بناء سد بسري في لبنان

البنك الدولي يلغي قرض بناء سد بسري في لبنان
مفاجأة في بيروت.. رصد “نبضات قلب” تحت مبنى دمره الانفجار يحيي أملا بالعثور على شخص حي

مفاجأة في بيروت.. رصد “نبضات قلب” تحت مبنى دمره الانفجار يحيي أملا بالعثور على شخص حي
يوتيوب وتيك توك تحذفان ملايين الفيديوهات من منصتيهما

يوتيوب وتيك توك تحذفان ملايين الفيديوهات من منصتيهما

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*