النفط يهبط 3% ويسجل خسارة أسبوعية بفعل مخاوف الطلب

المناطق - الرياض

هبطت أسعار النفط بأكثر من ثلاثة بالمئة أمس الجمعة وتكبدت أكبر خسارة أسبوعية منذ يونيو حزيران، إذ يفاقم القلق حيال بطء التعافي الاقتصادي من جائحة كوفيد-19 المخاوف بشأن ضعف الطلب على النفط.

وجرت تسوية خام القياس العالمي برنت بتراجع 1.41 دولار، بما يعادل 3.2 بالمئة، إلى 42.66 دولار للبرميل. وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.6 دولار، أو 3.9 بالمئة، إلى 39.77 دولار للبرميل.

وانخفض برنت 5.3 بالمئة على أساس أسبوعي، في حين خسر غرب تكساس الوسيط 7.4 بالمئة.

تأثرت الأسعار بتقرير أظهر أن نمو الوظائف بالولايات المتحدة ازداد تباطؤا في أغسطس آب، مع انتهاء أجل مساعدات مالية من الحكومة.

وزادت الوظائف غير الزراعية 1.37 مليون وظيفة في الشهر الماضي، لكن التوظيف لا يزال يقل 11.5 مليون عن مستوى ما قبل الجائحة.

وانخفض معدل البطالة إلى 8.4 بالمئة في الشهر الماضي مقارنة مع توقعات عند 9.8 بالمئة، وهو ما يقول محللون إنه يقلص الضغط على الحكومة الأمريكية لتمرير تشريع بشأن تحفيز اقتصادي إضافي.

وقال جون كيلدوف الشريك في أجين كابيتال بنيويورك “تنحسر الآمال في مزيد من التحفيز… نجتاج أن نرى عودة النشاط الاقتصادي للزيادة ليتدفق الطلب”.

قدم خفض قياسي للإمدادات منذ مايو أيار تنفذه منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، دعم للأسعار.