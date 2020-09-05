احدث الأخبار

القوات العراقية تطلق عمليتين أمنيتين لضبط السلاح
أبرز المواد
 تقلبات طقس في مكة .. أمطار غزيرة وأتربة مثارة وتساقط برد وشبه انعدام في الرؤية
أبرز المواد
 النفط يهبط 3% ويسجل خسارة أسبوعية بفعل مخاوف الطلب
منوعات
 أبل تفقد لقب شركة التريليوني دولار بعد تراجع الأسهم الأمريكية
أبرز المواد
 مدني مكة يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة لما تشهده المنطقة من تغيرات مناخية
منطقة مكة المكرمة
 مصرع 11 شخصا وإصابة 50 على الأقل جراء انفجار أجهزة تكييف بمسجد في بنغلاديش
أبرز المواد
 كورونا يحصد أرواح أكثر من 874 ألف شخص في العالم حتى الآن
أبرز المواد
 واشنطن تدرس فرض عقوبات على أكبر شركة صينية لصناعة الرقائق
أبرز المواد
 البنك الدولي يلغي قرض بناء سد بسري في لبنان
منوعات
 هيئة التخصصات الصحية تتيح لطلبة الامتياز التقديم على اختباراتها عبر “ممارس بلس”
أبرز المواد
 إصابة أكثر من 200 شخص بانفجار “غاز الكلور” في غربي إيران
أبرز المواد
 “الأرصاد”: رياح نشطة وأتربة مثارة على أجزاء من منطقة المدينة المنورة
منطقة المدينة المنورة
القوات العراقية تطلق عمليتين أمنيتين لضبط السلاح

القوات العراقية تطلق عمليتين أمنيتين لضبط السلاح

أبرز المواد
تقلبات طقس في مكة .. أمطار غزيرة وأتربة مثارة وتساقط برد وشبه انعدام في الرؤية

تقلبات طقس في مكة .. أمطار غزيرة وأتربة مثارة وتساقط برد وشبه انعدام في الرؤية

أبرز المواد
النفط يهبط 3% ويسجل خسارة أسبوعية بفعل مخاوف الطلب

النفط يهبط 3% ويسجل خسارة أسبوعية بفعل مخاوف الطلب

منوعات
أبل تفقد لقب شركة التريليوني دولار بعد تراجع الأسهم الأمريكية

أبل تفقد لقب شركة التريليوني دولار بعد تراجع الأسهم الأمريكية

أبرز المواد

القوات العراقية تطلق عمليتين أمنيتين لضبط السلاح

القوات العراقية تطلق عمليتين أمنيتين لضبط السلاح
http://almnatiq.net/?p=900254
المناطق - الرياض

أطلقت القوات الأمنية العراقية اليوم عمليتين أمنيتين واسعتين لضبط السلاح المنفلت في بغداد, والبصرة.
وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان صحفي بأن قوات الأمن بمختلف قطاعاتها وبقيادة عمليات بغداد شرعت في تمام الساعة الخامسة من اليوم بتنفيذ عمليات بحث وتفتيش عن السلاح والمطلوبين للقضاء بمنطقتي حسينية المعامل والفضيلية شرق بغداد.
وأوضح البيان أن العملية الأمنية تستهدف نزع مختلف أنواع الأسلحة من المواطنين ومصادرتها وفقًا للقانون, وفرض الأمن والاستقرار في المناطق التي شهدت نزاعات عشائرية مسلحة خلال الفترة الماضية.
وفي البصرة أقصى جنوب العراق انطلقت عملية أمنية مماثلة لنزع السلاح, بمشاركة قطعات الجيش العراقي ولواء المشاة البحري وحرس الحدود وشرطة الطوارئ.

روابط ذات صلة

تقلبات طقس في مكة .. أمطار غزيرة وأتربة مثارة وتساقط برد وشبه انعدام في الرؤية

تقلبات طقس في مكة .. أمطار غزيرة وأتربة مثارة وتساقط برد وشبه انعدام في الرؤية
أبل تفقد لقب شركة التريليوني دولار بعد تراجع الأسهم الأمريكية

أبل تفقد لقب شركة التريليوني دولار بعد تراجع الأسهم الأمريكية
مصرع 11 شخصا وإصابة 50 على الأقل جراء انفجار أجهزة تكييف بمسجد في بنغلاديش

مصرع 11 شخصا وإصابة 50 على الأقل جراء انفجار أجهزة تكييف بمسجد في بنغلاديش

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*