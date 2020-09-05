القوات العراقية تطلق عمليتين أمنيتين لضبط السلاح

المناطق - الرياض

أطلقت القوات الأمنية العراقية اليوم عمليتين أمنيتين واسعتين لضبط السلاح المنفلت في بغداد, والبصرة.

وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان صحفي بأن قوات الأمن بمختلف قطاعاتها وبقيادة عمليات بغداد شرعت في تمام الساعة الخامسة من اليوم بتنفيذ عمليات بحث وتفتيش عن السلاح والمطلوبين للقضاء بمنطقتي حسينية المعامل والفضيلية شرق بغداد.

وأوضح البيان أن العملية الأمنية تستهدف نزع مختلف أنواع الأسلحة من المواطنين ومصادرتها وفقًا للقانون, وفرض الأمن والاستقرار في المناطق التي شهدت نزاعات عشائرية مسلحة خلال الفترة الماضية.

وفي البصرة أقصى جنوب العراق انطلقت عملية أمنية مماثلة لنزع السلاح, بمشاركة قطعات الجيش العراقي ولواء المشاة البحري وحرس الحدود وشرطة الطوارئ.