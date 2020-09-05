احدث الأخبار

“الأرصاد” تصدر تنبيهاً بتكون سحب رعدية ممطرة على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة
منطقة مكة المكرمة
 هيئة التخصصات الصحية تتيح لطلبة الامتياز التقديم على اختباراتها عبر “ممارس بلس”
أبرز المواد
 أمير منطقة الباحة يطلق فعاليات مهرجان الرمان التاسع الاثنين المقبل
منطقة الباحة
 المدينة المنورة .. إرث إسلامي يفوح بعبق النبوة ويجسّد عظمة الرسالة
منطقة المدينة المنورة
 شرطة القصيم: ضبط مواطن سرق مركبة وارتكب حادث سير بها
منطقة القصيم
 مدير تعليم تبوك يثمن جهود المدارس في أسبوع التهيئة ويوجه باستمرار الزيارات الإشرافية
منطقة تبوك
 القوات العراقية تقبض على مطلوبين وتصادر أسلحة شرق بغداد
أبرز المواد
 بينها التفاح والموز.. عليك بهذه الأطعمة إذا كنت تعاني من الحساسية
أبرز المواد
 الديوان العام للمحاسبة يدشّن غداً هويته الجديدة
أبرز المواد
 كوريا الشمالية تستعد لإطلاق صاروخ من غواصة
أبرز المواد
 الجيش اللبناني يوقف خلية إرهابية كانت تخطط لتنفيذ هجمات
أبرز المواد
 القوات العراقية تطلق عمليتين أمنيتين لضبط السلاح
أبرز المواد
“الأرصاد” تصدر تنبيهاً بتكون سحب رعدية ممطرة على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة

“الأرصاد” تصدر تنبيهاً بتكون سحب رعدية ممطرة على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة

منطقة مكة المكرمة
هيئة التخصصات الصحية تتيح لطلبة الامتياز التقديم على اختباراتها عبر “ممارس بلس”

هيئة التخصصات الصحية تتيح لطلبة الامتياز التقديم على اختباراتها عبر “ممارس بلس”

أبرز المواد
أمير منطقة الباحة يطلق فعاليات مهرجان الرمان التاسع الاثنين المقبل

أمير منطقة الباحة يطلق فعاليات مهرجان الرمان التاسع الاثنين المقبل

منطقة الباحة
المدينة المنورة .. إرث إسلامي يفوح بعبق النبوة ويجسّد عظمة الرسالة

المدينة المنورة .. إرث إسلامي يفوح بعبق النبوة ويجسّد عظمة الرسالة

منطقة المدينة المنورة

القوات العراقية تقبض على مطلوبين وتصادر أسلحة شرق بغداد

القوات العراقية تقبض على مطلوبين وتصادر أسلحة شرق بغداد
http://almnatiq.net/?p=900282
المناطق - الرياض

قبضت القوات الأمنية العراقية اليوم على 3 مطلوبين, وصادرت أسلحة متوسطة وخفيفة خلال العملية الأمنية التي نفذتها في منطقة حسينية المعامل شرق العاصمة العراقية بغداد.
وأوضحت خلية الإعلام الأمني العراقية اليوم أن العملية الأمنية التي استمرت ثلاث ساعات أسفرت عن إلقاء القبض على 3 أشخاص بتهمة حيازة أسلحة متوسطة وعجلات غيرقانونية، وضبط رشاشتين من النوع المتوسط ( bkc..RBK)، و121 بندقية و17 مسدسًا و8 رمانات يدوية و3 أجهزة اتصال و70 مخزن بندقية وأعتدة تجهيزات مختلفة.
واشارالبيان إلى أن القوات الأمنية ستستمر في تنفيد مهامها لفرض الأمن في جميع المناطق وحماية المواطنين، ومكافحة أي تحدٍ أوتهديد لسلطة القانون.
وكانت القوات الأمنية العراقية اطلقت في وقت سابق اليوم عمليتين أمنيتين في بغداد والبصرة.

روابط ذات صلة

هيئة التخصصات الصحية تتيح لطلبة الامتياز التقديم على اختباراتها عبر “ممارس بلس”

هيئة التخصصات الصحية تتيح لطلبة الامتياز التقديم على اختباراتها عبر “ممارس بلس”
بينها التفاح والموز.. عليك بهذه الأطعمة إذا كنت تعاني من الحساسية

بينها التفاح والموز.. عليك بهذه الأطعمة إذا كنت تعاني من الحساسية
الديوان العام للمحاسبة يدشّن غداً هويته الجديدة

الديوان العام للمحاسبة يدشّن غداً هويته الجديدة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*