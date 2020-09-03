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أمير منطقة الباحة يطلق فعاليات مهرجان الرمان التاسع الاثنين المقبل

أمير منطقة الباحة يطلق فعاليات مهرجان الرمان التاسع الاثنين المقبل

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منطقة تبوك

أمير منطقة الباحة يطلق فعاليات مهرجان الرمان التاسع الاثنين المقبل

أمير منطقة الباحة يطلق فعاليات مهرجان الرمان التاسع الاثنين المقبل
http://almnatiq.net/?p=900309
المناطق - واس

يطلق صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة بعد غدٍ الاثنين، فعاليات مهرجان الرمان الوطني في نسخته التاسع بمنطقة الباحة، الذي تنظمه جمعية الرمان التعاونية بالمنطقة، وذلك أمام مقر الجمعية بمفرق بيدة.
وأعرب رئيس اللجنة المنظمة والمتحدث الرسمي للمهرجان إبراهيم بن سعيد بخروش عن شكره لسمو أمير منطقة الباحة على رعايته المهرجان ودعمه الزراعة في المنطقة ومنها زراعة الرمان ، مشيراً إلى أن أكثر من ١٠٠ عارض للرمان يشاركون في المهرجان، إلى جانب عشرات الأركان الأخرى للشباب المنتجين للعصائر الطبيعية والمشتقات الأخرى ومشاركات فرع وزارة الزراعة والإدارة العامة للزراعة العضوية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وجامعة الباحة والأمانة والجمعية وصندوق التنمية الزراعية.
وبين أن فعاليات المهرجان تتضمن إقامة عدد من ورش العمل، بالإضافة إلى مسار سياحي يبدأ من بلجرشي مروراً بالباحة ومزارع الرمان بوادي بيدة وقرية الأطاولة التراثية والمهرجان، وكذلك مشاركة المتاجر الإلكترونية ومعرض للزراعة قديماً والأسر المنتجة.

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