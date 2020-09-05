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عمال النفط والبتروكيماويات في الأهواز يهددون بتفجير أنابيب النفط

عمال النفط والبتروكيماويات في الأهواز يهددون بتفجير أنابيب النفط

أبرز المواد

عمال النفط والبتروكيماويات في الأهواز يهددون بتفجير أنابيب النفط

عمال النفط والبتروكيماويات في الأهواز يهددون بتفجير أنابيب النفط
http://almnatiq.net/?p=900332
المناطق - وكالات

هدد عمال في منشآت النفط والبتروكيماويات في الأهواز في إيران بتفجير أنابيب النفط. وأظهر فيديو عبارات مكتوبة على أنابيب لنقل النفط تهدد بتفجيرها.

ومنذ شهرين تشهد منطقة الأهواز سلسلة حرائق وانفجارات، في خطوط النفط، في المنطقة ذات الأغلبية العربية، لكن السلطات تظل تتكتم على أسباب ودوافع هذه الحوادث.

وتأتي هذه التفجيرات والحرائق، في المنشآت لتعقد من المشهد الإيراني في سوق النفط، بسبب خضوع صادراتها لقيود أميركية صارمة.

وفي يوليو الماضي، احترقت 7 سفن مخصصة للمواد النفطية والكيماويات في ميناء بوشهر جنوبي إيران.

وفي ذات الشهر اندلع حريق بمنشأة تابعة لشركة توندجويان للمواد البتروكيماوية جنوب غرب إيران.

وعكفت السلطات الإيرانية على إرجاع أسباب الحرائق والانفجارات، إلى أسباب تشغيلية، لكن الغموض يلف عدة حوادث كان من بينها انفجار ضخم هز طهران في 11 يوليو الماضي، نسبته السلطات إلى انفجار أسطوانات غاز.

ومنذ يونيو 2020 تشهد مناطق متفرقة وبخاصة منطقة الأهواز حرائق وانفجارات بمنشآت للبتروكيماويات، وتحديدا وفي 26 يونيو الماضي، وقع انفجار ضخم في موقع بارشين العسكرين، أعقبه انفجار آخر في موقع نطنز لتخصيب اليورانيوم.

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