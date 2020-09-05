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مع بدايه موسم صرام النخيل هبوط بأسعار التمور بوادي الدواسر

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مع بدايه موسم صرام النخيل هبوط بأسعار التمور بوادي الدواسر

مع بدايه موسم صرام النخيل هبوط بأسعار التمور بوادي الدواسر
http://almnatiq.net/?p=900340
وادي الدواسر - شاجع الدوسري

مع بدايه انطلاق موسم صرام النخيل بوادي الدواسر او مايعرف (بتقطيع ثمار النخيل من التمور )شهدت اسواق التمور بوادي الدواسر انخفاضا بالاسعار خلاف الاعوام الماضيه ووصل هبوط الاسعار لاكثر من ٤٠٪؜مقارنه بالاسعار خلال السنوات الماضيه وقد كان اكثر اصناف التمور هبوطا نوع السري حيث وصلت اسعاره للكرتون زنه ٢٠كيلو من ٤٢ريالا بالجمله الى ٥٥ريالا حيث كانت اسعاره خلال الاعوام الماضيه تصل ٨٥ريالا الى ٩٠ريالا للكرتون زنه ٢٠كيلو كما شهدت اسعار نوع خلاص الحسا وخلاص الوادي والشيشي والدقل انحدارا في اسعار البيع حيث تتراوح الاسعار من ٧٠ريالا حتى ١٢٠ريالا مقارنه بأسعار الاعوام الماضيه التي تراوحت من ١٨٠ريالا حتى ٢٥٠ريالا وانفرد النوع الجيد جدا ذوالحبه الكبيره من خلاص الوادي بارتفاع الاسعار وكثرة الطلب عليه حيث يصل سعره من ٣٠٠ريال الى ٤٠٠ريال للكرتون زنة ٢٠كيلو حيث اكد احد الباعه بسوق الرويساء للتمور بوادي الدواسر ان هذا النوع له زبائن خاصه ويعتبر نوعيه ممتازه لكبره حجم التمره ولونها المائل للاصفرار قليلا وارجع متعاملون بالبيع والشراء بالتمور هبوط الاسعار هذا العام نظرا لكثره المعروض وقلة الطلب وعدم وجود مشترين من خارج المحافظه كمايحدث خلال السنوات الماضيه كماان مهرجانات التمور ببعض المناطق ربما غيرت توجه التجار والمشترين لها وتأثير التسويق والعروض بتلك المهرجانات والتي تفتقدها اسواق التمور بوادي الدواسر يذكر ان محافظة وادي الدواسر تعتبر من اكبر المحافظات بالمملكه بانتاج التمور حيث يصدر من اسواقها ومزارعها لدول الخليج ودولة اليمن .

 

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