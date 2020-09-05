ثلاث ميداليات للمنتخب السعودي للتايكوندو في البطولة العربية الافتراضية

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اختتم المنتخب السعودي للتايكوندو مشاركته في البطولة العربية الافتراضية الأولى (للبومسي) التي نظمتها الجامعة الملكية المغربية للتايكوندو التي انطلقت في 25 اغسطس وتختتم غداً في الـ 6 من سبتمبر الجاري .

وحقق الأخضر ‏3 ميداليات “فضيتين وبرونزية ” ، حيث حقق اللاعب محمد العباس فضية فئة تحت 40 عام ، ونال سلمان البناي فضية البومسي الحر فوق 17 عاماً ، وجاءت البرونزية عن طريق زهير أبو الرحي لفئة تحت 50 عام .

ومثل المنتخب في هذه البطولة اللاعبون : الحسن آل هنيدي ومهدي سليم وجعفر المصطفى ومحمد العباس وسلمان البناي بإشراف من الكابتن زهير أبو الرحي .

وشهدت البطولة المشاركة الأولى للمنتخب السعودي للبومسي للإناث بتواجد اللاعبات نورة التميمي ورهف الجوهي وأروى حسن تحت إشراف المدربه فاطمة حموا.