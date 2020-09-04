بلدية وادي جازان تستكمل أعمالها في صيانة الأرصفة بالقرى

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تستكمل بلدية وادي جازان ممثلة بإدارة الشؤون الفنية أعمالها في صيانة الأرصفة وتركيب البلاط والبلدورات في قرى المركز. وقال رئيس البلدية الأستاذ مفرح بن محمد الألمعي أن البلدية تستكمل أعمالها في صيانة الأرصفة وتركيب البلاط والبلدورات في قرية الريان، وقرية رديس ، وقرية الغريب ، والحزام الرابط بين قريتي الواسط والبديع.

مؤكداً الألمعي جهود البلدية المستمرة في رفع مستوى الخدمات بمركز وادي جازان ما يخدم ويحقق تطلعات الأهالي. ودعت البلدية الجميع عند وجود ملاحظات أو شكاوى تتعلق بالخدمات البلدية التواصل عبر 940 .