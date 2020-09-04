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أكثر من 300 مقلع عن التدخين بحفر الباطن

أكثر من 300 مقلع عن التدخين بحفر الباطن
http://almnatiq.net/?p=900381
المناطق - حفرالباطن
قدمت صحة حفر الباطن ممثلة في برنامج مكافحة التدخين خدماتها العلاجية لـ3,129 مستفيداً لعام 1441 هـ ،حيث بلغ عدد مراجعي عيادات التدخين الموزعة في المنشآت الصحية والبالغ عددها 12 عيادة 2326 مراجعاً ، ووصل عدد المقلعين عن التدخين307 شخصاً،  فيما تخطى عدد مراجعي العيادة الافتراضية 496 مراجعاً ، فيما نفذت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بمنافذ البيع 54 جولة تفتيشية على محلات بيع التبغ ،وقد أسفرت الجولات على رصد 29 مخالفة تمت إحالتها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتؤكد صحة حفر الباطن على حرصها الدائم في تقديم أفضل الخدمات العلاجية والوقائية لمساعدة الراغبين في الإقلاع عن التدخين من خلال عيادتها الموزعة على المنشآت الصحية، ويتم ذلك من خلال حجز الموعد عبر تطبيق “موعد”.

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