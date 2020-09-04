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أمانة الجوف تقوم بصيانة 11 ألف وحدة إنارة بأحياء وشوارع سكاكا ومعالجة 2000 بلاغ من مركز 940

أمانة الجوف تقوم بصيانة 11 ألف وحدة إنارة بأحياء وشوارع سكاكا ومعالجة 2000 بلاغ من مركز 940
http://almnatiq.net/?p=900384
الجوف - محمد الحسن

أنهت الإدارة العامة لصيانة الإنارة بأمانة منطقة الجوف خلال العام الماضي 1441 صيانة 11494 وحدة إنارة في أحياء وميادين وشوارع مدينة سكاكا  .
وأوضح وكيل الأمين للصيانة والتشغيل المهندس أحمد بن موسى العيسى أنه تم خلال العام المنصرم صيانة 159 محول، و 12 منتزه، و 2952 عمود، إلى جانب صيانة 21120 متر طولي من الكيابل، فيما بلغ عدد البلاغات الواردة من خلال مركز البلاغات 940 وتم التعامل مع 2000 بلاغ.
وأكد العيسى مواصلة فرق الإدارة أعمالها بشكل مستمر وفق الخطط والبرامج المعتمدة للعمل على صيانة وحدات الإنارة والأعمدة والكيابل دوريا، والتعامل مع البلاغات الواردة وإغلاقها في وقت قياسي، لتوفير أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين، وفقا لتوجيهات وزارة الشؤون البلدية والقروية، وبمتابعة من أمين الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان .

 

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