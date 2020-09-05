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غرفة تبوك ومدن تنظمان ورشة عمل عن الفرص الاستثمارية المتاحة بالمدينة الصناعية

غرفة تبوك ومدن تنظمان ورشة عمل عن الفرص الاستثمارية المتاحة بالمدينة الصناعية
http://almnatiq.net/?p=900390
المناطق - تبوك
تنظم الغرفة التجارية الصناعية بتبوك بالتعاون مع ” مدن ” بعد غدٍ ورشة عمل توعوية عن الفرص الاستثمارية المتاحة بالمدينة الصناعية وذلك عند الساعة 11 صباحاً بمقر الغرفة بمدينة تبوك.
وأوضحت الغرفة أن الورشة تهدف إلى عرض الفرص الاستثمارية المتاحة بالمدينة الصناعية, مشيرةً إلى أن الورشة ستتناول عدداً من المحاور منها نبذة عن المدينة الصناعية وأهم الشراكات مع القطاع الخاص والخدمات والمشاريع بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية المتاحة.
ودعت غرفة تبوك رجال الأعمال وأصحاب المنشآت في القطاع الخاص والمهتمين للحضور والاستفادة من الورشة بالإضافة إلى أنه سيتاح المجال للجميع للمناقشة والإجابة على الاستفسارات وإيضاح عدد من المفاهيم المتعلقة بذلك.

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