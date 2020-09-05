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الجمعية الخيرية للرعاية الصحية بتبوك تواصل تقديم برنامج “صحة الأسنان “

الجمعية الخيرية للرعاية الصحية بتبوك تواصل تقديم برنامج “صحة الأسنان “
http://almnatiq.net/?p=900393
المناطق - تبوك
تواصل الجمعية الخيرية للرعاية الصحية بمنطقة تبوك تقديم برنامجها التوعوي تحت عنوان “صحة الأسنان” الذي يتضمن محاضرات تثقيفية يقدمها نخبة من الاستشاريين وأساتذة الجامعات كل يوم ثلاثاء طيلة شهر صفر الحالي عبر منصة زوم الإلكترونية.
وأوضح رئيس اللجنة الصحية بالجمعية الخيرية للرعاية الصحية بالمنطقة الدكتور يوسف العلاوي أن هذا البرنامج يأتي ضمن حزمة من البرامج التي نفذتها وتواصل الجمعية تقديمها وبدأت في شهر رمضان الماضي ببرنامج ” صحتك ببيتك ” و برنامج ” استخدام الأدوية ” الذي قدم خلال شهري ذي القعدة وذي الحجة وبرنامج ” صحة الأسنان ” التي انطلقت أولى محاضراته التوعوية في شهر محرم وتستمر حتى نهاية شهر صفر الحالي مبيناً أن هذه البرامج تأتي في إطار المسؤولية الاجتماعية والشراكة المجتمعية وضمن حرص الجمعية على تفعيل دورها من خلال تقديم العديد من البرامج النوعية في مختلف المجالات وتقديم كل ما من شأنه رفع مستوى الوعي لخدمة المجتمع.
ودعا الدكتور العلاوي الجميع الحرص على متابعة مايقدم من خلال هذه المحاضرات التوعوية التي تقدم عند الساعة الثامنة مساءً كل يوم ثلاثاء عبر منصة زوم عبر الرابط : https://zoom.us/j/8731213012 .

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