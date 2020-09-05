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توقيع عقد شراكة مجتمعية بين لجنة التنمية الاجتماعية وجمعية الدعوة والإرشاد بـمحافظة ‫حقل

توقيع عقد شراكة مجتمعية بين لجنة التنمية الاجتماعية وجمعية الدعوة والإرشاد بـمحافظة ‫حقل
http://almnatiq.net/?p=900396
المناطق - تبوك
أبرمت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بـمحافظة ‫حقل عقد شراكة مجتمعية مع جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالمحافظة بحضور رئيس اللجنة نايف العمراني ورئيس الجمعية المهندس محمد الريس وذلك بمقر اللجنة.
وأكّد طرفا العقد أن هذه الشراكة تنص على رفع مستوى التدريب وتطوير آليات العمل في الجهتين والحرص على إيجاد نوافذ جاذبة لإشراك المتطوعين والاستفادة من إسهاماتهم وإمكانياتهم وتجاربهم وخبراتهم في مجال الأعمال التطوعية بالإضافة إلى التخطيط نحو تحقيق موارد مالية من خلال البحث عن الفرص الاستثمارية المتاحة لتأمين مصادر دخل ثابتة تسهم في تطوير وتنمية العمل الخيري.
وأوضح رئيس اللجنة نايف العمراني أن هذه الشراكة تأتي انطلاقا من مبدأ أوجه التعاون بين قطاعات المجتمع في شتى المجالات ومن ضمنها نشر الوعي الاجتماعي وتوعية أفراد المجتمع بأفضل السبل وتقديم البرامج التأهيلية والتربوية لفئات المجتمع المختلفة داعياً جميع فئات المجتمع للتعاون لتحقيق تلك الأهداف.

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