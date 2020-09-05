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سوق التمور ببريدة يشهد ارتفاعا ملحوظاً في تداول الكميات الواردة للسوق

سوق التمور ببريدة يشهد ارتفاعا ملحوظاً في تداول الكميات الواردة للسوق

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سوق التمور ببريدة يشهد ارتفاعا ملحوظاً في تداول الكميات الواردة للسوق

سوق التمور ببريدة يشهد ارتفاعا ملحوظاً في تداول الكميات الواردة للسوق
http://almnatiq.net/?p=900402
المناطق - واس

سجل مهرجان بريدة للتمور تدفق أعداد كبيرة من المركبات المحملة بمئات من أنواع التمور المختلفة ، وإقبالاً كثيفاً من قبل التجار والمستهلكين ، وارتفاعاً ملحوظاً في تداول الكميات الواردة للسوق خلال 27 يوماً من انطلاقة المهرجان ، حيث ورد للسوق 32.519 ألف مركبة محملة بنحو 8.161.253 مليون عبوة يبلغ وزنها الإجمالي 32.645.012 مليون كيلوجراماً من إنتاج أكثر من 30 مزرعة ، وفقاً لتقرير فريق الإحصاء اليومي الصادر من لجنة المهرجان.
وبين أمين لجنة مهرجانات مدينة بريدة سليمان الفايز أن مهرجان بريدة للتمور تنظمه أمانة منطقة القصيم ويعد أحد مقومات السياحة الزراعية ، الذي يحوي أكثر من 45 صنفاً من أصناف التمور المختلفة التي تشتهر بها منطقة القصيم .

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