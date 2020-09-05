القحطاني : توجه بتطبيق الأسبوع التمهيدي ويوم التهيئة عن بعد استعداداً لانطلاقة جادة

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استعدت إدارة التعليم بمحافظة الخرج لانطلاقة الأسبوع التمهيدي وأسبوع التهيئة غدا الأحد في مدارس البنات

حيث وجهت مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية – بنات – الأستاذة شادية بنت سعيد القحطاني. في تعميم لها لمدارس البنات بتطبيق آلية الاسبوع التمهيدي للصف الأول الابتدائي ويوم التهيئة للصف الرابع والأول متوسط والأول ثانوي بما يتناسب مع الظروف الحالية في ظل جائحة كورونا والتعليم عن بعد ، من خلال الزيارات الميدانية للمشرفات التربويات لمدارس المحافظة للوقوف على سير العمل وتقديم الدعم والمساندة لأسرة المدرسة .

كذلك تنفيذ خطة الأسبوع التمهيدي ويوم التهيئة باستخدام برامج التواصل المباشرة وارسال رسائل ومقاطع تشويقية واستثمار التقنية في التواصل عن بعد ؛ وحث المدرسة على مد جسور الشراكة مع الاسرة وتشجيعها بتعزيز أبنائهم. على المشاركة المباشرة عن بعد أو المسجلة ونشرمشاركتهم في مجموعات العمل على الواتساب المعد للأسبوع التمهيدي لتحفيزهم ؛ ايضا تعزيز الأسر بتخصيص أماكن للتعلم عن بعد وتنفيذ بروتوكلات اليوم المدرسي إن امكن في المكان المخصص لاضفاء شعور اليوم المدرسي للطالبة.

وقالت القحطاني : أن البنية التحتية للمنظومة التعليمية جاهزة ، و المرتكزات الأساسية للتعلم عن بُعد موجود في المملكة ولله الحمد ؛ ولكنها تحتاج إلى آليات وضوابط وهذا ما عملت عليه وزارة التعليم منذ بدء الجائحة . واشارت أن كل نظام في بداية تطبيقة. له تحديات ومعوقات لكن بهمم الجميع وعملهم الدؤرب نتخطى كل الصعوبات

واضافت أن تعليم الخرج استنفر جميع منسوبيه استعدادا لانطلاقة العام الدراسي. انطلاقة جادة وناجحة فقد عقدت الورش التدريبية والاجتماعات. ونفذت مجموعات العمل على الواتساب وتوزيع الادلة. والوقوف ميدانيا على المدارس وتقديم الدعم لهم وخصص فريق للدعم الفني لجميع مستخدمي منصة مدرستي على مدى الـ 24 ساعة لتقديم الخدمات. لجميع الفئات كما تم إعداد خطة للزيارات الميدانية اليومية ..

وعبرت القحطاني عن شكرها وتقديرها لسعادة مدير التعليم الدكتور خالد بن عبدالله العتيبي على دعمه الدائم وتشجيعه المستمر. بهدف سير العملية التعليمية في هذه الظروف الاستثنائية .. مقدمة شكرها. لفريق العمل بالإدارة وللقائدات في مدارسهن بكافة المراحل على

تكاتف الجهود، وانجاز الأعمال، وتذليل الصعوبات والبحث عن الحلول والبدائل. لضمان نجاح العملية التعليمية …