أمير المدينة يدشن خدمة اطلاع المواطنين على منصة مشاريع المنطقة الالكترونية

دشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، رئيس مجلس المنطقة، خدمة اطلاع المواطنين على منصة مشاريع المنطقة الالكترونية، التي تتيح لهم معرفة المشروعات التي تنفذ بنطاق المنطقة وأهدافها ونسب الإنجاز المتحققة بها، جاء ذلك خلال الجلسة الأولى للمجلس في دورته الثانية للعام 2020م، عبر تقنية الاتصال المرئي بمشاركة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل، نائب أمير منطقة المدينة المنورة، نائب رئيس مجلس المنطقة.

وتستعرض المنصة التي طورتها هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة بالتعاون مع أمانة مجلس المنطقة، معدلات إنجاز المشاريع في المنطقة، ورصد الحالات العامة لها وعرضها على المجلس لاتخاذ القرارات المناسبة نحو دعم المتعثر والمتأخر منها، وتتميز المنصة بتصنيف المشاريع القائمة إلى عدة فئات رئيسية تشمل مشاريع البنية التحتية ومشاريع الدراسات الاستشارية والمشاريع الرقمية.

كما وجه سمو أمير منطقة المدينة المنورة، بالبدء في برنامج نقل الأنشطة الصناعية، والمخازن والمستودعات وصيانة السيارات، إلى خارج النطاق العمراني لمواقع صناعية مخصصة لهذه الاستخدامات، مهيئة بالبنية التحتية ومطابقة للاشتراطات اللازمة، خلال مدة أقصاها سنتين، مع أهمية ايجاد مراكز صيانة للخدمة السريعة في أماكن قريبة للمستفيدين، وفق اشتراطات بيئية وعمرانية مناسبة.

واطلع الأمير فيصل بن سلمان على عرض لأمانة المنطقة حول نطاق البلديات بالمنطقة والخدمات المتوفرة بها، وحث سموه الأمانة والجهات المعنية بالخدمات بالعمل وفق مخرجات المخطط الشامل ودراسات المخطط المحلي مع مراعاة الأسس التخطيطية التي تضمن سهولة حصول المواطنين على خدماتهم ضمن نطاق احيائهم، والاهتمام بمراكز الأحياء لتؤدي دورها في خدمة السكان وتمكنهم من ممارسة الأنشطة الاجتماعية والرياضية والترفيهية، كما قدمت الأمانة عرضاً آخر عن الاحتياج للأراضي التعليمية بالمخططات والأحياء الجديدة (الرانوناء – شوران – حمراء الأسد) والاجراءات المتخذة لتخصيصها وتسليمها لإدارة تعليم المنطقة ليتسنى ادراجها ضمن خطة مشروعاتها.

وتمكن منصة مشاريع المنطقة الالكترونية، المواطنين والمسؤولين من المتابعة الدورية لسير أعمالها وفق منهجية موحدة لجميع الجهات المشاركة وباستخدام أدوات تقنية حديثة تساعد في تذليل الصعوبات ومراقبة الأداء ورفع كفاءة التنفيذ وفقاً لأفضل الممارسات العالمية في إدارة المشاريع.

وأوضح أمين عام المجلس المهندس محمد بن إبراهيم عباس أن المجلس اتخذ عدداً من القرارات والتوصيات اللازمة.