شاهد: أب سعودي يعذب طفله ويرسل الفيديوهات إلى طليقته المصرية

المناطق - الرياض

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو مؤلمة توثق تعنيف وضرب طفل من جانب والده السعودي، وذلك بهدف ابتزاز طليقته المصرية والضغط عليها.

ونشرت والدة الطفل المصرية شكواها على مواقع التواصل بهدف مناشدة الجهات المختصة في المملكة لإنقاذ ابنها من التعنيف المستمر، وسط تضامن واسع معها من جانب المغردين على “تويتر”.

وذكرت الأم المصرية في قصتها، أنها انفصلت منذ سنة وثلاثة أشهر عن طليقها، ولديها منه طفل يبلغ من العمر سنتين، ويعيش عند طليقها منذ سنة و4 أشهر.

وأضافت أن طليقها ووالد ابنها، أصبح يعذب طفلهما، ويرسل مقاطع الفيديو إليها، نظرًا إلى أنها قامت بخلعه، فأخذ طفلها لإجبارها على الرجوع إليه.

وناشدت الأم التي تُقيم في مصر سرعة التحرك لإنقاذ ابنها من تعذيب طليقها الذي يهدد بمواصلة تعنيفه، مشيرةً إلى أنها قامت بحظره من تطبيق التراسل “واتساب”؛ لأنها لا تحتمل رؤية تلك المقاطع.

وفي السياق ذاته، دشن مغردون على موقع “تويتر” هاشتاقًا بعنوان “#أنقذوا_طفل_الرياض_المعنف”، للتضامن مع الأم، وسط مطالبات للجهات المختصة بإنقاذ الطفل وتوقيع العقوبات على والده.