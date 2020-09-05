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“الجولة 35” دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى تشهد 3 انتصارات و3 تعادلات

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“الجولة 35” دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى تشهد 3 انتصارات و3 تعادلات

“الجولة 35” دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى تشهد 3 انتصارات و3 تعادلات
http://almnatiq.net/?p=900454
المناطق - الرياض

شهدت منافسات الجولة الـ 35 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم التي انطلقت اليوم بـ 6 مباريات، تعادل فريق النهضة في أولها مع ضيفه جدة بنتيجة 2 – 2، ليرتفع رصيد النهضة إلى 53 نقطة بالمركز السادس، فيما رفع فريق جدة رصيده لـ 51 نقطة بالمركز السابع.
وكسب فريق الكوكب في ثاني المباريات مضيفه نجران بنتيجة 1 – 2، ليرفع الكوكب رصيده عند 41 نقطة بالمركز الثالث عشر، بينما بقي نجران عند رصيده السابق بـ 44 نقطة بالمركز الثاني عشر، في حين فاز فريق القادسية في مواجهته مع مضيفه فريق حطين بنتيجة 3 – 5، ليرفع القادسية رصيده إلى 66 نقطة “بالمركز الثاني”، بينما تجمد رصيد حطين عند 31 نقطة بالمركز الـ 20 والأخير.
وفاز فريق البكيرية على ضيفه الشعلة بنتيجة 1 – 3، ليصبح رصيد البكيرية 59 نقطة بالمركز الرابع، فيما بقي رصيد الشعلة عند 45 نقطة بالمركز الحادي عشر، وتعادل التقدم مع ضيفه الخليج بنتيجة 2 – 2، ليرفع التقدم رصيده عند النقطة 34 في المركز السابع عشر، ورفع الخليج رصيده للنقطة 40 في المركز الرابع عشر، وفي آخر مباريات الجولة تعادل أحد مع ضيفه المجزل بنتيجة 0 – 0، ليصبح رصيد أحد 57 نقطة بالمركز الخامس، ورفع المجزل رصيده لـ 33 نقطة بالمركز الثامن عشر .
وتستأنف منافسات الجولة غدًا بإقامة 4 مباريات، حيث يلتقي الثقبة مع العين، النجوم ضد الجبلين، ويقابل فريق الباطن الجيل، ويستضيف الطائي الأنصار في آخر مباريات الجولة 35 .

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