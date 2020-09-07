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السوق العقارية في المملكة خلال أغسطس .. انخفاض سنوي قياسي بـ 23.9%

السوق العقارية في المملكة خلال أغسطس .. انخفاض سنوي قياسي بـ 23.9%
http://almnatiq.net/?p=900461
المناطق - الرياض

أنهت السوق العقارية المحلية نشاطها خلال آب (أغسطس)، على انخفاض سنوي قياسي في إجمالي قيمة صفقاتها، وصلت نسبته إلى 23.9 في المائة، مقارنة بمستواه خلال الشهر نفسه من العام الماضي، ليستقر إجمالي قيمة الصفقات العقارية بنهاية الشهر عند مستوى 7.8 مليار ريال، مقارنة بنحو 10.3 مليار ريال خلال الشهر نفسه من العام الماضي. ويعزى هذا الانخفاض القياسي في تعاملات السوق العقارية، إلى تأثر أغلب تعاملات العقاريين والمستهلكين ببدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة الأساسية بمعدلها الجديد 15 في المائة، الذي بدأ مع مطلع تموز “يوليو” الماضي.
وبحسب “الاقتصادية”، شمل الانخفاض السنوي لقيمة الصفقات العقارية كلا من القطاع السكني وإجمالي القطاعات التجاري والزراعي والصناعي، حيث سجل القطاع السكني انخفاضا سنويا قياسيا وصلت نسبته إلى 28.7 في المائة، ليستقر بنهاية الشهر الماضي عند مستوى 5.6 مليار ريال، مقارنة بنحو 7.9 مليار ريال خلال الشهر نفسه من العام الماضي، بينما سجل إجمالي القطاعات التجاري والزراعي والصناعي انخفاضا سنويا أدنى نسبة، مقارنة بالقطاع السكني، حيث لم تتجاوز نسبة انخفاضه 1.8 في المائة، ليستقر إجمالي قيمة صفقات القطاع مع نهاية الشهر عند أدنى من مستوى 2.2 مليار ريال، مقارنة بنحو 2.23 مليار ريال خلال الشهر نفسه من العام الماضي.

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