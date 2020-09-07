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صورة مرعبة لمجارٍ تنفسية تعجّ بكورونا.. لن تصدق عينيك!

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صورة مرعبة لمجارٍ تنفسية تعجّ بكورونا.. لن تصدق عينيك!

صورة مرعبة لمجارٍ تنفسية تعجّ بكورونا.. لن تصدق عينيك!
http://almnatiq.net/?p=900481
المناطق - الرياض

في صور جديدة، التقطت عن قرب لخلايا داخل مجار تنفسية مصابة بفيروس كورونا المستجد، ظهر منظر مخيف أوضح كيفية تغلغل كوفيد 19 في المكان.

وكشفت الصور وجود عدد هائل من جزيئات الوباء التي تتكاثر أثناء الإصابة، إذ يمكن للخلايا المصابة استنساخ الآلاف من هذه الجزيئات.

بدورها، تمكنت الأستاذة المساعدة في كلية الطب بجامعة نورث كارولاينا كاميلي إيري، من التقاط الصور باستخدام مجهر إلكتروني متطور.

فيما عمد باحثون للحصول على الصور، التي نشرت، الأربعاء، في مجلة “نيو إنغلاند مديسين” الطبية، إلى حقن فيروس كورونا في خلايا مجارٍ تنفسية بشرية في المختبر، ثم قاموا بفحصها بعد 4 أيام.

وتبدو جزيئات الفيروس في الصور كالكرات الصغيرة المحاطة بأشواك تشبه التاج، وهو ما أعطى الفيروس تسميته المعروفة بـ”الفيروس التاجي”.

كما يستخدم الفيروس تلك الأشواك لغزو الخلايا البشرية، وتُظهر الصورة أيضا كثافة عالية من جزيئات الفيروس داخل المجاري التنفسية البشرية.

في السياق، أوضحت الدكتورة كاميلي أن تحليل تركيز الفيروس في العينة يشير إلى إنتاج عدد كبير من الفيروسات وإطلاقها في كل خلية من خلايا المجاري التنفسية.

وفي يونيو الماضي، اكتشف باحثون من جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو، أن الخلية البشرية بعد إصابتها بفيروس كورونا تفرز ما يشبه المخالب متعددة الأطراف تشبه المسامير، وهي تحتوي على جزيئات من الفيروس، لتساعده على التفشي في مختلف أجزاء الجسم.

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