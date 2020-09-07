عمرو دياب يحيي أول حفلة أمام الجمهور في المملكة

المناطق - الرياض

أعلنت شركة البحر الأحمر للسفن السياحية، أن الفنان المصري عمرو دياب سيحيي حفلة على متن رحلة «كروز» الثانية المقرر إطلاقها يوم 13 سبتمبر الجاري، في أول فعالية جماهيرية منذ تفشي كورونا.

وقالت الشركة «حضور الحفلة ضمن تكلفة حجز الرحلة».

وشهد الشهر الماضي انطلاق أول رحلة كروز من مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، قبل أن تعود لنقطة الانطلاق، بعدما اشتبه الفريق الصحي للسفينة بإصابة أحد ركابها بالفايروس المستجد.

يذكر أن الشركة قلصت عدد الركاب إلى 450، رغم أن السفينة تستوعب 608 ركاب، لضمان التباعد الجسدي واستمتاع الركاب ببرنامج سياحي حافل بالفنون والثقافة والترفيه.