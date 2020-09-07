أسعار اليوسفي تقفز إلى 95 ريالا .. والعنب يتراجع

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رصدت جولة على حلقة خضراوات وفواكه جدة ارتفاع أسعار اليوسفي (الباكستاني، والمصري) بصورة ملحوظة، إذ وصل سعر الكرتون زنة 7 كيلو غرامات إلى 95 ريالا، مقابل 20 ريالا في الفترة السابقة، كما أظهرت الجولة وجود تراجع في أسعار العنب بصورة لافتة، إذ هبطت الأسعار إلى 10 ريالات للصندوق زنة ما بين 1.5- 2 كيلو غرام.

وبحسب “عكاظ”، أرجع متعاملون أسباب الارتفاع الكبير إلى ازدياد الطلب على اليوسفي، لافتين إلى أن موسم الصيف يشهد إقبالا على اليوسفي نظرا لأن موسمه الأصلي في فصل الشتاء؛ ما يزيد أسعاره بهذه الصورة، إضافة إلى شراء المراكز التجارية كميات كبيرة من اليوسفي الباكستاني والمصري، وهما الأشهر وجودا في السوق السعودية.

وقال أحمد الديجاني (متعامل): «أسعار اليوسفي ارتفعت بصورة لافتة وغير مبررة، إذ كان سعر الصندوق يراوح بين 20- 25 ريالا قبل أزمة كورونا، إلا أنه حاليا ارتفع إلى 95 ريالا».

وأوضح علي الظاهري (متعامل)، أن حجم الواردات القادمة من باكستان ومصر شهد تراجعا بعد اندلاع أزمة كورونا، واليوسفي الموجود حاليا في الأسواق هو من إنتاج ما يسمى بالصوب الزراعية، إذ إن موسم زراعته في فصل الشتاء؛ لذا فإن الإنتاج حاليا محدود والطلب كبير؛ لذلك ارتفعت الأسعار.

ولفت إلى أن السوق السعودية تشهد إقبالا على اليوسفي المصري والباكستاني على حد سواء، نظرا لجودة المنتج.

وحول سبب تراجع أسعار العنب، ذكر مسؤول مبيعات بحلقة الخضراوات يوسف الجمعان، أن السوق تشهد حاليا وجود كميات كبيرة من الإنتاج المحلي السعودي، إضافة لوجود واردات من الخارج من الأسواق المجاورة؛ الأمر الذي أدى إلى تراجع الأسعار، منوها إلى أن المراكز التجارية تشتري المنتجات بكميات كبيرة وتخزنها في الثلاجات إلى حين ارتفاع الأسعار مرة أخرى.