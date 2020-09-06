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طريقة تسجيل حضور الطلاب والطالبات في منصة مدرستي

طريقة تسجيل حضور الطلاب والطالبات في منصة مدرستي

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طريقة تسجيل حضور الطلاب والطالبات في منصة مدرستي

طريقة تسجيل حضور الطلاب والطالبات في منصة مدرستي
http://almnatiq.net/?p=900506
المناطق - الرياض

كشفت منصة مدرستي خطوات وطريقة تسجيل الحضور للطلاب والطالبات في المنصة من خلال الخطوات التالية:

– قم بالدخول إلى المنصة
– اضغط على القائمة الرئيسية الجانبية

– اضغط على جدولي

– اضغط على اسم الدرس

– اضغط على حضور بجانب الدرس

ما هي منصة مدرستي ؟
هي محاكاة للواقع التعليمي، من خلال البرنامج الصباحي اليومي للطلاب والطالبات؛ بدءًا من تسجيل الدخول للمنصة، وأداء النشيد الوطني، والتمارين الرياضية، ثم استعراض الجدول الدراسي اليومي، والدخول للفصل الدراسي مع المعلّم.

وتتيح المنصة للطلاب والطالبات التفاعل مع الأقران والمعلمين، والمشاركة عبر ساحات النقاش، والاطلاع على تقارير الإنجاز الخاصة به، والتحقق من توزيع درجات متطلبات المقرر من أعمال السنة والاختبارات، والتعرّف على الساعات المناسبة للتواصل الإلكتروني مع المعلمين.

طريقة دخول منصة مدرستي عبر توكلنا:
وأوضح تطبيق توكلنا أن طريقة الدخول على منصة مدرستي تتم عبر الخطوات التالية:

قم بتحميل تطبيق توكلنا، أو حدث التطبيق إذا كان محملًا سابقًا على جهازك.
الدخول إلى بيانات المنصة في تبويب حسابي.
بعدها سوف تجد في البيانات اسم المستخدم الخاص بك للدخول إلى المنصة أو أسماء المستخدمين التابعين.
اختر اسم المستخدم الذي تريد الحصول على كلمة السر له
ثم اضغط على إرسال للحصول على كلمة السر مع العلم أنّه لا يمكن إرسال معلومات كلمة المرور لكل تابع أكثر من مرتين في اليوم.
بعد ذلك سوف تصلك رسالة تحتوي على كلمة السر للتابع الذي تم اختياره في الخطوة السابقة.

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