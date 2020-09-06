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الأمم المتحدة: المجاعة تهدد أربع دول بينها اليمن

الأمم المتحدة: المجاعة تهدد أربع دول بينها اليمن
http://almnatiq.net/?p=900518
المناطق - الرياض

حذرت الأمم المتحدة من خطر المجاعة التي يلوح شبحها في اليمن ضمن أربع دول في قارتي اسيا وافريقيا بسبب غياب الأمن الغذائي على نطاق واسع.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس: “إنه أبلغ مجلس الأمن الدولي في مذكرة بعثها إليه أمس بخطورة الظروف الغذائية في اليمن وجمهورية الكونغو الديموقراطية وشمال شرقي نيجيريا ودولة جنوب السودان”.

وأشار غوتيريس “وفق تصريح صحفي” إلى إن هذا الوضع يعرض أرواح ملايين الناس هناك للخطر، بسبب تداعيات النزاعات المسلحة في تلك البلدان.

ولفت إلى أن هناك ثغرات ملموسة في تمويل المساعدات الغذائية المخصصة لتلك الدول، مشددا على ضرورة التصرف فورا لمعالجة المشكلة.

وتسببت الحرب الدائرة في اليمن منذ ست سنوات بوفاة أكثر من 100 ألف شخص، وأدت إلى أزمة إنسانية تقول منظمة الأمم المتحدة بأنها الأكبر في العالم.

ودفعت الحرب الملايين من سكانه إلى شفا المجاعة، ويعتمد 80 في المئة من السكان على المساعدات الإنسانية.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة إن الدول الأربع، تعاني من تداعيات نزاعات مسلحة مستمرة منذ سنوات، وتواجه الآن مجددا «شبح النقص الحاد للأمن الغذائي وربما المجاعة».

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