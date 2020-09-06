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زلزال جديد بقوة 6.4 درجة ريختر يضرب تشيلي

زلزال جديد بقوة 6.4 درجة ريختر يضرب تشيلي
http://almnatiq.net/?p=900521
المناطق - وكالات

ضرب زلزال بلغت قوته 6.4 درجة على مقياس ريختر ساحل تشيلي الشمالي المطل على المحيط الهادئ ليل أمس السبت بعد أقل من أسبوع من تعرض منطقة قريبة لزلازل كبيرة متتالية.

وسجلت هيئة الرصد الجيولوجي الأمريكي الزلزال الجديد على بعد 46 كيلومترا شمال غرب أوفال، على بعد حوالي 300 كيلومتر جنوب المنطقة في إقليم أتاكاما حيث وقع زلزالان رئيسيان خلال نصف ساعة صباح الثلاثاء الماضي.

وبلغت قوة زلزال السبت وفقا للسلطات التشيلية 3ر6 درجة ريختر.

ويقع ساحل تشيلي على حزام النار في المحيط الهادئ ، والذي يشهد معدل مرتفع من النشاط الزلزالي.

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