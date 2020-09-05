احدث الأخبار

بسبب أزمة المشتقات النفطية..من المتوقع أن يتم إغلاق عدد من المستشفيات بصنعاء
منوعات
 الإمارات تعلن علاج أول طفل في العالم من متلازمة الالتهابات الناجمة عن كورونا
أبرز المواد
 نفاد شهادات الوفاة في المكسيك بسبب ضحايا كورونا
أبرز المواد
 بموافقة الملك.. منح 81 مواطناً ومواطنة وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة “الثالثة”
أبرز المواد
 وزير الدفاع البريطاني: نساند السعودية للتصدي لتهديدات إيران
أبرز المواد
 زلزال جديد بقوة 6.4 درجة ريختر يضرب تشيلي
أبرز المواد
 الأمم المتحدة: المجاعة تهدد أربع دول بينها اليمن
أبرز المواد
 المياه الوطنية تطلق خدمة (موعد) عبر فرعها الإلكتروني
أبرز المواد
 8 ملايين عبوة و32 ألف مركبة بـ”تمور بريدة” خلال 27 يوماً
أبرز المواد
 ابنة أخ أسامة بن لادن تحذر من هجوم يشبه11 سبتمبر حال خسارة ترامب
أبرز المواد
 طريقة تسجيل حضور الطلاب والطالبات في منصة مدرستي
أبرز المواد
 الأرصاد:سحب رعدية ممطرة على مكة وعسير وجازان
أبرز المواد
بسبب أزمة المشتقات النفطية..من المتوقع أن يتم إغلاق عدد من المستشفيات بصنعاء

بسبب أزمة المشتقات النفطية..من المتوقع أن يتم إغلاق عدد من المستشفيات بصنعاء

منوعات
الإمارات تعلن علاج أول طفل في العالم من متلازمة الالتهابات الناجمة عن كورونا

الإمارات تعلن علاج أول طفل في العالم من متلازمة الالتهابات الناجمة عن كورونا

أبرز المواد
نفاد شهادات الوفاة في المكسيك بسبب ضحايا كورونا

نفاد شهادات الوفاة في المكسيك بسبب ضحايا كورونا

أبرز المواد
بموافقة الملك.. منح 81 مواطناً ومواطنة وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة “الثالثة”

بموافقة الملك.. منح 81 مواطناً ومواطنة وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة “الثالثة”

أبرز المواد

بسبب أزمة المشتقات النفطية..من المتوقع أن يتم إغلاق عدد من المستشفيات بصنعاء

بسبب أزمة المشتقات النفطية..من المتوقع أن يتم إغلاق عدد من المستشفيات بصنعاء
http://almnatiq.net/?p=900534
المناطق - الرياض

حذر المتحدث باسم وزارة الصحة في صنعاء يوسف الحاضري، من التوقف الكلي في كافة المنشئات الصحية بسبب نفاد الوقود جراء “احتجاز قوى العدوان” لسفن المشتقات النفطية.

وقال يوسف الحاضري، إنه من المتوقع أن يتم إغلاق عدد من المستشفيات خلال الفترة المقبلة بسبب أزمة المشتقات النفطية.

وذكر أن المنظمات الدولية لا تلتفت بجدية إلى الأزمة الإنسانية في اليمن ولا تهتم إلا بجمع الأموال.

ولفت إلى أن أكثر من 400 مستشفى حكومي وخاص في الجمهورية تعاني من أزمة المشتقات النفطية.

وكان مكتب الصحة العامة بمحافظة حجة أعلن في وقت سابق توقف تقديم الخدمات الطبية بمستشفى “الشهيد ياسر وثاب” بمديرية خيران المحرق، بسبب نفاد كمية المحروقات لدى المستشفى.

روابط ذات صلة

علماء يكشفون سبب نسيان الإنسان المصائب والأحزان

علماء يكشفون سبب نسيان الإنسان المصائب والأحزان
النفط يهبط 3% ويسجل خسارة أسبوعية بفعل مخاوف الطلب

النفط يهبط 3% ويسجل خسارة أسبوعية بفعل مخاوف الطلب
البنك الدولي يلغي قرض بناء سد بسري في لبنان

البنك الدولي يلغي قرض بناء سد بسري في لبنان

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*