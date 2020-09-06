فيس بوك يحظر بث مباشر لرجل أقدم على الانتحار.. وماكرون يعلق!

المناطق - وكالات

نشر رجل يعاني من مرض مزمن يلزمة الفراش مقاطع مصورة أمس الأول (الجمعة) في بث مباشر عبر موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك وهو ينتحر بشكل بطيء.

وكان آلان كوك، 57 عاما، ناشد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المساعدة في وفاته بمساعدة طبية، وأراد أن يظهر ما يتوقعها أن تكون نهاية مؤلمة لحياته، بعد أن أعلن أنه سيمتنع عن الطعام والشراب.

لكن ماكرون قال في رسالة نشرها هذا الأسبوع أيضا، إن القانون الفرنسي يمنعه من منح كوك طلبه «بالحق في الرحيل بكرامة»، عن طريق الوفاة بمساعدة طبية.

ونشر آلان كوك وهو ممدد في سريره، مقطعا مصورا لنفسه، بعد تناول ما قال إنها ستكون آخر وجبة سائلة له.

وقال كوك «أعلم أن الأيام المقبلة ستكون صعبة للغاية. لكنني اتخذت قراري وأنا هادئ»، بحسب ما أوردت «أسوشيتد برس».

وأكد فيسبوك أنه حظر البث المباشر لكوك، مقدما تفسيره لذلك الأمر، حيث قال في بيان: «قلوبنا مع آلان كوك ومن تأثروا بهذا الوضع المحزن. بينما نحترم قراره بلفت الانتباه إلى القضية المعقدة والصعبة، بناء على توجيهات الخبراء، اتخذنا خطوات لمنع آلان من البث المباشر، لأننا لا نسمح بتصوير محاولات الانتحار».

وأفادت وسائل إعلام فرنسية في وقت سابق بأن كوك، وهو سباك، يعاني من مرض طويل الأمد، غير قابل للشفاء، وذلك نقلا عن موقع (سكاي نيوز عربية).

وقال كوك إنه عاش في ألم شديد لمدة 34 عاما، وإنه بعد عدة عمليات جراحية، بات يفضل الموت.

وكان الرجل قد خطط لاحقا للبث المباشر لنهاية حياته، التي يتوقع أن يتبعها في غضون أيام من قراره بإيقاف جميع الأطعمة والسوائل والأدوية.

لكن رسالة السبت على حساب كوك، قالت إن فيسبوك منعه من نشر مقاطع مصورة، حتى الثلاثاء.