هدف يودع الدعم لمستفيدي حافز

المناطق - الرياض

أودع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، المبالغ الخاصة بالمستحقين من برنامج حافز الذين يعانون من صعوبة في الحصول على عمل، وهو البرنامج التابع لطاقات الموارد البشرية.

ويتم صرف حافز يوم الخامس من كل شهر ميلادي، فيما حدد الصندوق مسبقًا شروط استحقاق حافز، والتي يجب أن تتوافر في جميع من يرغب للانضمام إلى البرنامج لصعوبة الحصول على عمل .

وضمن شروط الانضمام إلى حافز ما يلي: