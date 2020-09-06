احتساب الغياب والحضور بدءًا من اليوم عبر منصة مدرستي

المناطق - الرياض

كشفت وزارة التعليم، عن بدء إحتساب درجات الغياب والحضور للطلاب عن بعد عبر منصة مدرستى اليوم الاحد، فيما بعد تسجيل الدخول إلى المنصة عن طريق اختيار المرحلة الدراسية، سيجد الطالب كتبًا دراسية قابلة للتنزيل.

وتضم المنصة العديد من مقاطع الفيديو التعليمية لشرح الجدول الزمني لمساعدة جميع الطلاب على فهم دوراته واستيعابها، فضلًا عن العديد من القنوات الفضائية التعليمية للطلاب، بمعدل قناة لكل سنة دراسية وبمايصل الى 26 قناة تعليمية.

ويبدأ اليوم الدراسي عن بعد للمرحلتين المتوسطة والثانوية من التاسعة صباحاً، وللمرحلة الابتدائية من الثالثة عصراً، مع توفير مدرسة ابتدائية افتراضية صباحية في كل مكتب تعليم، لمن تناسب ظروفه ذلك، لتمكين أولياء الأمور الموظفين من متابعة ومساعدة أبنائهم في المرحلة الابتدائية في التعليم عن بعد.