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الكويت تحقق مع أول دفعة للمشاهير والفاشينيستات بـ”قضية غسل الأموال”

الكويت تحقق مع أول دفعة للمشاهير والفاشينيستات بـ”قضية غسل الأموال”
http://almnatiq.net/?p=900548
المناطق - الرياض

بدأت النيابة العامة في الكويت التحقيق، اليوم الأحد، مع أول دفعة من المشاهير والفاشينيستات المتهمين بتضخم أرصدتهم وغسل الأموال.

ووفقًا لصحيفة «القبس» الكويتية، فإن النيابة وعن طريق وزارة الداخلية أبلغت المتهمين أمس السبت، بضرورة الحضور إلى أحد المخافر والحصول على ورقة تكليف بالحضور للتحقيق في تضخم أرصدتهم.

ويتوقع أن تشهد النيابة تحقيقات ماراثونية مع المتهمين، خصوصًا أنّ هناك مستندات وتحويلات سيواجه بها المتهمون وعددهم 5 أشخاص كدفعة أولى اليوم.

وكانت صحيفة الراي الكويتية كشفت قبل أيام، أن النائب العام رفض التظلمات كافة التي تقدّم بها مشاهير السوشيال ميديا في الاتهامات الموجهة إليهم، مشيرة إلى أن غالبية مَن صدرت قرارات بالتحفظ على أموالهم تظلّموا من القرار.

وبيّنت أن المتظلمين برّروا أن مصادر أموالهم مشروعة وأن قرار الحجز سبب لهم أضرارًا جسيمة، لكن تم رفض التظلمات.

وطلب بنك الكويت المركزي من جميع البنوك العاملة في البلاد، بناء على توجيه النائب العام المستشار ضرار العسعوسي، التحفظ على حسابات المتهمين وحسابات الودائع وأي أموال أو أوراق مالية أخرى مودعة بهذه الحسابات أو بصناديق الاستثمار، أو تودع مستقبلًا مع تجميد هذه الأموال.

كما طلب «المركزي» من البنوك منع المتهمين أو من يوكلهما أو من ينوب عنهما، أو من يمثلهما من التصرُّف في الحسابات أو إدارتها، على ذمة القضية المتهمين فيها ولحين الفصل في الدعوى الجزائية ضدهما.

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