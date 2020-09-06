“طيران الإمارات” تُلغي تخفيضات رواتب الموظفين بدءاً من أكتوبر

المناطق - الرياض

قال متحدث باسم “طيران الإمارات” إن الناقلة ستعيد دفع رواتب موظفيها بالكامل بدايةً من أكتوبر المقبل.

وفي مذكرة داخلية، قــال باسم الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى لطيران الإمارات والمجموعة: «من 1 أكتوبر سنعيد الرواتب الأساسية كاملة فـي جميع القطاعات».

ووفقا لـ “جريدة الخليج” يأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه الشركة استئناف مزيد من الرحلات في إطار استعادة الوجهات لتصل إلى 84 وجهة ضمن شبكتها العالمية.

وتواصل الشركة التركيز على استعادة إيراداتها والحفاظ على الكلف عند الحد الأدنى.

وتتوقع استئناف الرحلات إلى جميع وجهات الشبكة بحلول صيف عام 2021.

وكانت الناقلة أوقفت جميع رحلات الركاب تقريباً وخفضت أجور الموظفين، بما يصل إلى النصف، بسبب تأثير تداعيات فيروس «كورونا» في مارس الماضي.