احدث الأخبار

سفارة المملكة في سيئول تحذر المواطنين من أعصار Haishen
أبرز المواد
 “طيران الإمارات” تُلغي تخفيضات رواتب الموظفين بدءاً من أكتوبر
أبرز المواد
 الكويت تحقق مع أول دفعة للمشاهير والفاشينيستات بـ”قضية غسل الأموال”
أبرز المواد
 احتساب الغياب والحضور بدءًا من اليوم عبر منصة مدرستي
أبرز المواد
 هدف يودع الدعم لمستفيدي حافز
أبرز المواد
 فيس بوك يحظر بث مباشر لرجل أقدم على الانتحار.. وماكرون يعلق!
أبرز المواد
 نبضات خدعت الجميع.. بيروت تفقد “الأمل الأخير”
أبرز المواد
 بسبب أزمة المشتقات النفطية..من المتوقع أن يتم إغلاق عدد من المستشفيات بصنعاء
منوعات
 الإمارات تعلن علاج أول طفل في العالم من متلازمة الالتهابات الناجمة عن كورونا
أبرز المواد
 نفاد شهادات الوفاة في المكسيك بسبب ضحايا كورونا
أبرز المواد
 بموافقة الملك.. منح 81 مواطناً ومواطنة وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة “الثالثة”
أبرز المواد
 وزير الدفاع البريطاني: نساند السعودية للتصدي لتهديدات إيران
أبرز المواد
سفارة المملكة في سيئول تحذر المواطنين من أعصار Haishen

سفارة المملكة في سيئول تحذر المواطنين من أعصار Haishen

أبرز المواد
“طيران الإمارات” تُلغي تخفيضات رواتب الموظفين بدءاً من أكتوبر

“طيران الإمارات” تُلغي تخفيضات رواتب الموظفين بدءاً من أكتوبر

أبرز المواد
الكويت تحقق مع أول دفعة للمشاهير والفاشينيستات بـ”قضية غسل الأموال”

الكويت تحقق مع أول دفعة للمشاهير والفاشينيستات بـ”قضية غسل الأموال”

أبرز المواد
احتساب الغياب والحضور بدءًا من اليوم عبر منصة مدرستي

احتساب الغياب والحضور بدءًا من اليوم عبر منصة مدرستي

أبرز المواد

“طيران الإمارات” تُلغي تخفيضات رواتب الموظفين بدءاً من أكتوبر

“طيران الإمارات” تُلغي تخفيضات رواتب الموظفين بدءاً من أكتوبر
http://almnatiq.net/?p=900551
المناطق - الرياض

قال متحدث باسم “طيران الإمارات” إن الناقلة ستعيد دفع رواتب موظفيها بالكامل بدايةً من أكتوبر المقبل.

وفي مذكرة داخلية، قــال باسم الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى لطيران الإمارات والمجموعة: «من 1 أكتوبر سنعيد الرواتب الأساسية كاملة فـي جميع القطاعات».

ووفقا لـ “جريدة الخليج” يأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه الشركة استئناف مزيد من الرحلات في إطار استعادة الوجهات لتصل إلى 84 وجهة ضمن شبكتها العالمية.

وتواصل الشركة التركيز على استعادة إيراداتها والحفاظ على الكلف عند الحد الأدنى.

وتتوقع استئناف الرحلات إلى جميع وجهات الشبكة بحلول صيف عام 2021.

وكانت الناقلة أوقفت جميع رحلات الركاب تقريباً وخفضت أجور الموظفين، بما يصل إلى النصف، بسبب تأثير تداعيات فيروس «كورونا» في مارس الماضي.

روابط ذات صلة

سفارة المملكة في سيئول تحذر المواطنين من أعصار Haishen

سفارة المملكة في سيئول تحذر المواطنين من أعصار Haishen
الكويت تحقق مع أول دفعة للمشاهير والفاشينيستات بـ”قضية غسل الأموال”

الكويت تحقق مع أول دفعة للمشاهير والفاشينيستات بـ”قضية غسل الأموال”
احتساب الغياب والحضور بدءًا من اليوم عبر منصة مدرستي

احتساب الغياب والحضور بدءًا من اليوم عبر منصة مدرستي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*