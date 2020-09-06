حوادث طعن “غامضة” وسط برمنغهام الإنجليزية

المناطق - الرياض

تعرض عدد من الأشخاص للطعن في حوادث متزامنة وسط برمنغهام ثاني مدن إنجلترا، حسبما أعلنت الشرطة، الأحد، مشيرة إلى “حادث كبير” من دون تحديد عدد الجرحى ولا مدى خطورة حالاتهم.

وذكرت شرطة منطقة “ويست ميلاندز”، التي تقع برمنغهام في نطاقها، أن عناصرها تلقوا بلاغات عن هجمات طعن في وسط المدينة فجر الأحد، بحسب شبكة “سكاي نيوز”.

وقالت الشرطة في بيان إنه قواتها هرعت إلى المكان سريعا برفقة عناصر من خدمة الإسعاف.

وأضافت أن حوادث طعن أخرى وقعت بعيد وصول قوات الأمن، مشيرة إلى عملها بوقوع إصابات.

وأكدت الشرطة البريطانية أنها ليست الآن بوضع يسمح لها بتحديد أعداد الجرحى ومدى خطورة الإصابات، مشددة في الوقت ذاته على أن “الحادث كبير”.

وتابعت: “في هذه المرحلة المبكرة لن يكون من المناسب التكهن بأسباب الحادث”.

وأظهرت تسجيلات مصورة بثتها شبكات التلفزيون البريطانية مناطق واسعة من وسط المدينة مغلقة، بينما انتشرت قوات شرطة ارتدت بزات مخصصة للتحليل الجنائي.