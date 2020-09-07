دراسة تحذر من التدخين وعلاقته بعدوى “كوفيد 19”

دراسة تحذر من التدخين وعلاقته بعدوى “كوفيد 19”

أبرز المواد
أسعار اليوسفي تقفز إلى 95 ريالا .. والعنب يتراجع

أسعار اليوسفي تقفز إلى 95 ريالا .. والعنب يتراجع

أبرز المواد
لغز فلكي جديد.. كيف وصل “الصدأ” إلى سطح القمر دون أكسجين وماء

لغز فلكي جديد.. كيف وصل “الصدأ” إلى سطح القمر دون أكسجين وماء

أبرز المواد
علامات جديدة على إصابة الطفل بـ«كوفيد 19»

علامات جديدة على إصابة الطفل بـ«كوفيد 19»

أبرز المواد

دراسة تحذر من التدخين وعلاقته بعدوى “كوفيد 19”

دراسة تحذر من التدخين وعلاقته بعدوى “كوفيد 19”
http://almnatiq.net/?p=900573
المناطق - الرياض

اهتمت دراسات علمية حديثة برصد ارتباط التدخين بالمضاعفات المرتبطة بعدوى فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض “كوفيد 19”.

وأشارت الدراسة المنشورة عبر موقع “تايمز نيوز ناو” إلى أن التدخين مرتبط بمستويات أعلى من الجينات المرتبطة بـ”كوفيد 19″.

وأوضحت الدراسة الحديثة أن التدخين يزيد من المساهمة الجينية في الإصابة بعدوى “كوفيد 19″، حيث يمكن 3 سجائر فقط أن تزيد من نشاط الجينات التي تسبب انتقال وانتشار فيروس كورونا المستجد بصورة أسرع في الجسم.

وقال فريق بحث دولي بقيادة، آلين فايز من جامعة سيدني للتكنولوجيا الأسترالية إن مستويات إنزيمات المسببة لانتقال كورونا كانت أقل لدى الأشخاص الذين توقفوا عن التدخين لأكثر من شهر.

وقال الباحث الأسترالي: “بياناتنا الأولية تشير إلى أن التعرض لدخان التبغ غير المباشر للأطفال البالغين من العمر سنة واحدة، زاد من مستويات جينات ACE2 التي تسبب انتشار ومضاعفات فيروس كورونا، خاصة في الممرات الهوائية”.

روابط ذات صلة

أسعار اليوسفي تقفز إلى 95 ريالا .. والعنب يتراجع

أسعار اليوسفي تقفز إلى 95 ريالا .. والعنب يتراجع
لغز فلكي جديد.. كيف وصل “الصدأ” إلى سطح القمر دون أكسجين وماء

لغز فلكي جديد.. كيف وصل “الصدأ” إلى سطح القمر دون أكسجين وماء
علامات جديدة على إصابة الطفل بـ«كوفيد 19»

علامات جديدة على إصابة الطفل بـ«كوفيد 19»

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*