تركيا توضح حقيقة “قافلة الدبابات” المتجهة إلى حدود اليونان

المناطق - الرياض

بعدما نشرت وسائل إعلام محلية تقارير تفيد بتحريك تركيا عشرات الدبابات من حدودها مع سوريا جنوبا إلى حدودها مع اليونان في الشمال الغربي، تحدثت مصادر عسكرية تركية لتوضيح الأمر.

وقالت المصادر لوكالة أنباء “الأناضول” الرسمية إن التقارير غير صحيحة، مشيرة إلى أن مقاطع الفيديو لقافلة العربات التي تحمل دبابات “عمل مخطط له من قبل قيادة الجيش الثاني بولاية ملاطية” شرقي تركيا.

والسبت أشار تقرير إخباري نقله موقع “أحوال” عن وكالة أنباء محلية موالية للحكومة، إلى تحريك تركيا لعشرات الدبابات من حدودها مع سوريا باتجاه الحدود مع اليونان.

وقال “أحوال” نقلا عن وكالة “هابر” الإخبارية، إن تركيا حولت وجهة 40 دبابة على الأقل من الحدود مع سوريا إلى الحدود مع اليونان، ونشرت الوكالة صورا ومقاطع فيديو لعربات عملاقة تحمل الآليات العسكرية.

كما قالت إن الدبابات ستتجه نحو إقليم إدرنة، أقصى الشمال الغربي لتركيا.

ويزداد التوتر بين تركيا واليونان العضوين في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، لا سيما فيما يتعلق بترسيم الحدود البحرية وتقاسم موارد الطاقة في شرق البحر المتوسط.

وفي خضم النزاع بين أنقرة وأثينا، وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، تهديدا جديدا لليونان بسبب أزمة شرقي المتوسط، عشية بدء قواته مناورات عسكرية في المنطقة.

ويحتدم الخلاف بين الجارتين بشكل متزايد بشأن ثروات الغاز والنفط في المنطقة الغنية بالموارد، منذ نشرت تركيا سفينة استكشاف الشهر الماضي في المنطقة.

وكان الناتو قد أعلن هذا الاسبوع أن القادة الأتراك واليونانيين وافقوا على إجراء محادثات تقنية لتفادي أي حادث بين البلدين، فيما هدد الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على أنقرة ما لم تتراجع عن إجراءاتها غير الشرعية في مياه المتوسط.