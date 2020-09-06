“صحة الرياض”: لدينا 5 مستشفيات طرفية تضم أقسام عيون تلبي حاجة المرضى والمراجعين

شاجع الدوسري -الرياض :

بمتابعة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور حسن بن علي الشهراني ، كشفت “صحة الرياض” عن تفعيل أقسام العيون في (5) مستشفيات ، لتلبية حاجة المرضى والمراجعين وبإشراف أطباء استشاريين سعوديين مما يوفر على سكان المحافظات تكبد عناء السفر للعاصمة الرياض. مشيرة إلى افتتاح اول عيادة لتشخيص وعلاج الجلوكوما في صحة الرياض بمستشفى حريملاء العام.

وأكد مساعد المدير العام للخدمات العلاجية الدكتور علي بن سليمان الجمعة أنه تم خلال الربع الأول من هذا العام 2020، الانتهاء من اعادة تجهيز وتشغيل عيادات العيون في (5) مستشفيات طرفية سعة اقل من 100 سرير واستكمال التجهيز لعيادات العيون في (18) مستشفى من خلال الاستفادة من فائض الكوادر والأجهزة التي تم حصرها من خلال الزيارات الميدانية، بإعادة توزيعها على المستشفيات حسب الاحتياج والامكانيات.

وأعلن الدكتور الجمعة أن إدارة البرنامج الوطني لصحة العين ومكافحة العمى قامت بزيارة (32) مستشفى طرفي خلال الربع الاول من هذا العام ٢٠٢٠ للوقوف على أقسام العيون عن قرب ورصد جوانب القصور لمعالجتها ووضع الحلول مؤكدا أنه تم البدء في التجهيز لعمليات العيون بنهاية 2019 في كل من مستشفى شقراء، الدوادمي، حريملاء، وتفعيل جراحات العيون بشكل عام حيث تم التركيز في بداية العام 2020 على الماء الأبيض و العمليات الروتينية وعمليات اليوم الواحد و فحص وعلاج الجلوكوما وأثمرت عن 21 عملية ماء ابيض ناجحة وخلال شهر ولله الحمد.

ولفت إلى تنفيذ (3) مشاريع لمنظمة الصحة العالمية عن طريق وزارة الصحة شملت فحص عيون الأطفال في الروضات، وتحديث الاحصائيات لمسببات العمى بالمنطقة لعلم 2019، واثبات خلو منطقة الرياض من التراخوما.

ونوه إلى تفعيل الأيام العالمية التوعوية بما فيها “يوم الطفل”، و”اليوم العالمي للبصر” وذلك بواقع (8) ساعات تعليم مستمر معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية و”اليوم العالمي للجلوكوما2020 “، كما تمت المشاركة في فعالية “صحة 3” وفعالية لدعم ذوي الهمم ممن فقدوا بصرهم بعنوان “طاقة لا إعاقة”، إضافة إلى إجراء فحوصات استكشافية للعيون تطوعية في عدة جهات حكومية ، وفي ايام المناسبات الوطنية علاوة على مسح استكشافي في دور التعليم والمراكز التجارية، ومسح استكشافي للجلاكوما في المحافظات: شقراء والقويعية وحريملاء.

وأعلن عن تدريب اطباء من (7) مستشفيات طرفية على العمليات الصغرى والاستمرار بتدريب البقية وتقييمهم من الاستشاريين في المستشفيات المرجعية، وتدريب (3) اخصائيين بصريات بمستشفيات مرجعية، مع وضع خطة لتدريب آخرين في تخصصات دقيقة، إضافة إلى تدريب (8) ممرضات لرفع كفاءتهم للمساعدة في عمليات العيون، ووضع خطة للتدريب لبقية المستشفيات المؤهلة للعمليات، منوة إلى إبرام عقد شراكة تدريبية متسلسلة مع مدينة الملك سعود الطبية ، ومستشفى الايمان، ومستشفى الملك خالد للعيون، لتدريب الأطباء الاخصائيين في التخصصات الدقيقة والمساندة في طب وجراحة العيون.

ونوه إلى التوسع في قسمي العيون في كل من مستشفى الملك خالد بالخرج ومستشفى الملك خالد بالمجمعة بهدف زيادة الإنتاجية كما تم خفض قوائم انتظار العمليات بتحويل المرضى من المجمعة لمستشفى شقراء وحريملاء، إضافة إلى تحديث المايكروسكوب الجراحي المتعدي خط الإنتاج بمستشفى حريملاء حيث تمت إضافة قطعة تعمل على تحسين الإضاءة لتطويره وسيتم تطبيقها مستقبلا على بقية الأجهزة بعد ثبات كفاءتها خلال 6 شهور وذلك لزيادة الإنتاجية.

من جانبها أعلنت مديرة ادارة البرنامج الوطني لصحة العين ومكافحة العمى بمنطقة الرياض د/ منيرة ناصر الدوسري عن تزويد مستشفى حريملاء بجهاز (الفيكو) لجراحة الماء الابيض، و(جهاز ليزر) للجلوكوما، إضافة إلى (منظار شبكية يدوي) كما تم تزويد مستشفى شقراء بـ (عدسات ومستلزمات جراحية)، ومستشفى القويعية بـ (ليزر جراحة شبكية) و (وحدة عيون)، فيما تم تزويد مستشفى الدوادمي: بـ (أشعة صوتية للعين)، ومستشفى الملك خالد بالخرج بـ (جهاز تخطيط للمجال البصري).

كما تم تطوير عيادات العيون في كل من مستشفى: (الرين، الجمش، الحريق، ساجر، الافلاج، ثادق حوطة بني تميم، المزاحمية، حريملاء)، ودعمها بمناظير شبكية يدوية وعدسات فحص وأجهزة نظر ، كما تم تجهيز عياداتي عيون وبصريات إضافية في الخرج والمجمعة، إضافة إلى استكمال التجهيزات لعيادة البصريات بكل من مستشفى الملك خالد في المجمعة ، حوطة بني تميم، وادي الدواسر ومستشفى الملك خالد بالخرج .

ولفتت الدكتورة الدوسري إلى دعم أقسام العيون من خلال توفير (3) استشاريين للعمل في 5 مستشفيات هي: (شقراء، الدوادمي، حريملاء، الملك خالد بالخرج، ومستشفى الملك خالد بالمجمعة) وذلك للبدء بتفعيل العمليات وللمساعدة في خفض قوائم الانتظار لعمليات الماء الأبيض ولرفع جودة الأداء والانتاجية. كما تمت الاستفادة من التقارب الجغرافي بتكليف طبيب اخصائي من مستشفى الجمش لتغطية مستشفى نفي، ومن مستشفى الزلفي لتغطية مستشفى الأرطاوية، ومن مستشفى حوطة سدير لتغطية مستشفى تمير و مستشفى المجمعة، ومن مستشفى عفيف و مستشفى ساجر لتدريبهم والعمل الجزئي في مستشفى الدوادمي. وكذلك الاستفادة من التقارب الجغرافي بتكليف اخصائيين بصريات من المجمعة لتغطية حوطه سدير والزلفي، والخرج لتغطية الدلم والافلاج، والسليل لتغطية وادي الدواسر.

وأضافت أنه في ظل جائحة كورونا وتأجيل مواعيد العيون ، تم تدشين وتفعيل “مبادرة عيونك في عيوننا” وهي عيادات عيون افتراضية، تعمل يوميا من الساعة 5م -9م وبإشراف استشاريين عيون في تخصصات دقيقة مختلفة. كما نفذ البرنامج بروتوكول كامل في الاحترازات للوقاية من خطر العدوى تم تعميمه على مستشفيات المنطقة واستخدام القنوات المتاحة للتثقيف الصحي عن كيف تحافظ على صحة العين مع جائحة كورونا وذلك لما تتطلب بعض الفحوصات من تقارب بين الفاحص والمفحوص وذلك لحماية القوى العاملة من خطر العدوى.