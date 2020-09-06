مدير تعليم الشرقية يقف ميدانياً على سير العملية التعليمية في عدد من المدارس

الدمام - فهد المريخي

وقف مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر الشلعان، صباح اليوم الاحد على سير العملية التعليمية في عدد من مدارس المنطقة، وذلك من خلال جولة ميدانية قام بها لتقديم كافة سبل الدعم وفرص التحسين بما يضمن نجاح استمرار العملية التعليمية عن بعــــد باستخدام منصات الكترونية متطورة تدير دفتها وزارة التعليم بإشراف مباشر من وزيرها معالي الدكتور حمد بن محمد ال الشيخ، والتي وظفتها في سبيل أن ينهل أبنائها الطلبة العلم لمواصلة مسيرتهم التعليمية بعد أن تم التعليق الاحترازي للمدارس وذلك تفادياً لانتشار فيروس كورونا وللحفاظ على سلامتهم ومعلميهم، والذي يعد بحد ذاته انجازا وتوجها تقنيا واعداً يتسق مع رؤية المملكة 2030

وقال مدير التعليم الدكتور ناصر الشلعان، خلال وقوفه على سير العملية التعليمية في كلٍ من ثانوية جابر بن زيد، وثانوية العروبة، إضافة لمتوسطة مالك بن سنان بالدمام، ولقائه بقيادات تلك المدارس وعدد من معلميهم وعدد من الطلاب، نعيش هذه الأيام في فترة استثنائية تتطلب منا جميعاً قيادات تعليمية وشاغلي وظائف تعليمية من مشرفين ومعلمين وقادة مدارس وطلبة، العمل بروح الفريق الواحد ومضاعفة الجهود وصولاً لمتابعة الأداء بما يسهم في تحقيق الأهداف المنشودة، وأضاف لا تقف تلك الجهود على المؤسسات التعليمية فقط بل تمتد جسورها لتعاون المجتمع خصوصاً أولياء الأمور للمساهمة مع التعليم يداً بيد في تعويض الطلاب ومساعدتهم في تجاوز هذه المرحلة، باعتبار التعليم مسئولية الجميع، وبالتالي تقليل الفاقد التعليمي الناتج عن التوقف الحضوري في المدارس بشكله التفاعلي.

منصة مدرستي

وفي هذا الصدد أشار الدكتور الشلعان، إلى المحتوى الضخم الذي يقف خلف (منصة مدرستي) والذي يمثل نظام إدارة تعلم إلكتروني، حيث يضم العديد من الأدوات التعليمية الإلكترونية التي تدعم عمليات التعليم والتعلم، وتسهم في تحقيق الأهداف التعليمية للمناهج والمقررات. كما تدعم تحقيق المهارات والقيم والمعارف للطلاب والطالبات لتتواءم مع المتطلبات الرقمية للحاضر والمستقبل .

فصول افتراضية

وقال مدير التعليم، الفصول الافتراضية هي أداة تقدم من خلالها دروساً آمنة عبر الإنترنت بواسطة برنامج مايكروسوفت (تيمز)، يتفاعل فيه المعلم مع طلابه ويناقشهم ويجيب على استفساراتهم، ويسند إليهم الواجبات والأنشطة الإلكترونية ويحفزهم على أدائها. وأضاف كما توفر مدرستي أكثر من ٤٥ ألف مصدراً تعليميًا متنوعاً يراعي الفروق الفردية بين الطلاب مها: ( فيديوهات مرئية وكرتونية ، ألعاب تعليمية، واقع معزز، كائنات ثلاثية الابعاد، تجارب تفاعلية وماتعة، قصص وكتب تربوية) فضلاً عن توفر أدوات للتخطيط والتصميم التعليمي، وكذلك التقييم مثل: اختبارات إلكترونية، وبنوك أسئلة تضم أكثر من ١٠٠ ألف سؤال محكّم في أغلب المقررات الدراسية.

شبكة قنوات “عين”

وقال مدير التعليم، وفرت الوزارة شبكة من قنوات “عين الفضائية ” مدرسة البث الفضائي للتعليم عن بعد وذلك من منطلق حرصها على توصيل التعليم لجميع الطلاب في مختلف المستويات ومختلف المناطق إلى جانب كونها أحد البدائل المتنوعة في حال عدم توفر الانترنت خصوصاً في المناطق النائية ، حيث تبث الدروس اليومية للطلاب على 23 قناة فضائية موزعة على المراحل الدراسية المختلفة إضافة إلى 3 قنوات مخصصة لطلبة التربية

كما أكد مدير التعليم الدكتور الشلعان، أن انجاز كهذا ستخلده مسيرة التعليم في وطننا السعودي إذ اثبت ذلك التعاطي السريع مع الأزمة، أن الوطن ولله الحمد بكافة قطاعاته وأجهزته على أهبة الاستعداد لكافة الطوارئ والظروف في ظل التوجيهات الحكيمة والدعم المباشر من لدن سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين يحفظهما الله إذ تكاملت الجهود وتناسقت في خططها وإجراءاتها لمواجهة التفشي لجائحة الكورونا.