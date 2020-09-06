أمانة الاحساء .. توقيع مذكرتي شراكة لتطوير حديقة القادسية وميدان طريق الأمير طلال

الاحساء - المناطق

أوضح أمين الاحساء المهندس فؤاد بن خالد الملحم أنه وانطلاقاً من سعي الأمانة الى تعزيز شراكاتها ومبادراتها الداعمة لمشاركة القطاع الخاص في خدمة المجتمع والاسهام في دفع عجلة التنمية والتطوير في الحاضرة ، تم توقيع مُذكرتي شراكة وتعاون بين الأمانة و( مؤسسة عبدالمنعم الراشد الإنسانية – شركة فخر الاستثمار القابضة ) بحضور ومشهد من المشرف العام على الادارة العامة لدعم وتمكين الامانات في وزارة الشؤون البلدية والقروية المهندس عبدالله بن سعيد، وذلك لتنفيذ مشروعين لتطوير حديقة حي القادسية بمدينة المبرز وكذلك الميدان الواقع بطريق الأمير طلال بن عبدالعزيز ، وفق بنود عدة لتعزيز جوانب الشراكة والتعاون بين الأطراف المعنية خدمةً للمجتمع ، ونوه الملحم الى ان هذه الشراكات تأتي لتُجسد اهداف تحقيق رؤية المملكة الطموحة 2030 في ظل توجيهات ودعم قيادتنا الرشيدة – ايدها الله – .

وأضاف الملحم .. مذكرة الشراكة المتعلقة بتطوير حديقة القادسية تتضمن العمل على تطوير حديقة بمساحة 18200 مترمربع تقع في الشمال الغربي من الحاضرة بمايشمل العناصر الترفيهية والثقافية والاجتماعية والاستثمارية ومن ذلك ( انشاء مسطحات مائية ومسرح مُدرّج وسينما خارجية ، منطقة لعربات الطعام ونقاط استثمارية ، موقع للألعاب التفاعلية ، المرافق الأساسية المساندة لتشغيل الحديقة ) ، فيما ستتركز الخطوات التطويرية للميدان الواقع بطريق الأمير طلال بن عبدالعزيز والمقترح ان يتم تسميته بميدان ” سليمان عبدالرحمن الحماد ” بتنفيذ العناصر التجميلية وتحسين المشهد الحضري للميدان والعمل على ان يكون تصميم المشروع محاكياً لتوجهات رؤية المملكة 2030 ، وقدّم الملحم شكره وتقديره لـ ” مؤسسة عبدالمنعم الراشد الإنسانية وشركة فخر الاستثمار القابضة ” لمبادرتهم وسعيهم الحثيث الى تعزيز التكاملية والتعاون البنّاء بين القطاع العام ومنظمات المجتمع المدني في الخدمة المجتمعية .

في حين أكد رئيس مجلس أمناء المؤسسة الإنسانية عبدالمنعم راشد الراشد على ان توقيع المذكرة يأتي ضمن اهداف المؤسسة الرامية الى تعزيز الشراكة المجتمعية بين القطاعات الحكومية والأهلية والرغبة في الإسهام بدفع عجلة التنمية والتطوير الخدمي انطلاقًا من مسيرة البناء والتعمير والنهضة الشاملة التي تؤكدها رؤية المملكة 2030 ، وتعزيزاً لدور أمانة الأحساء في خدمة المجتمع وإرساء أوجه التعاون والشراكة بين كافة الجهات والقطاعات ذات العلاقة والتي تقوم على مبدأ التعاون والتكامل وتدعيماً لجهود المؤسسة الانسانية في تحقيق مفهوم الشراكة في العمل الاجتماعي والإنساني التنموي، وكذلك كون الأمانة جهة حكومية تقدم العديد من الخدمات ذات النفع العام وتنفيذ المبادرات والمشاريع الخدمية في الحاضرة ومنها تطوير المجال الخدمي للحدائق والساحات البلدية في ظل مشاركة القطاع الخاص في العملية التنموية والتطويرية للأحساء .

من جانبه قال رئيس مجلس إدارة شركة فخر الاستثمار القابضة عبدالرحمن سليمان الحماد ان ابرام عقد الشراكة المجتمعية مع الأمانة يأتي في ظل اهداف المبادرات التكاملية التي تسعى اليها الشركة اسهاماً في دفع عجلة التنمية والتطوير وتعزيزاً للانعكاسات الإيجابية لنماء القطاع الخدمي في الطرقات ، انطلاقاً من استراتيجيات الأمانة للاهتمام بتحسين المشهد الحضري في الحاضرة.