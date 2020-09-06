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أكاديمية “هدف” للقيادة تنفذ برنامج تدريبي عن بُعد باللغتين العربية والإنجليزية لـ 87 متدرب ومتدربة

أكاديمية “هدف” للقيادة تنفذ برنامج تدريبي عن بُعد باللغتين العربية والإنجليزية لـ 87 متدرب ومتدربة

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أكاديمية “هدف” للقيادة تنفذ برنامج تدريبي عن بُعد باللغتين العربية والإنجليزية لـ 87 متدرب ومتدربة

أكاديمية “هدف” للقيادة تنفذ برنامج تدريبي عن بُعد باللغتين العربية والإنجليزية لـ 87 متدرب ومتدربة
http://almnatiq.net/?p=900607
المناطق - الرياض

شرع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) ممثلاً في برنامج أكاديمية هدف للقيادة، عن تنفيذ برنامج تدريبي عن بُعد باللغتين العربية والإنجليزية، للمجموعة 21 و23 و24، علماً بأن تدريب المجموعة الـ 23 ينفذ بالتعاون مع الأكاديمية المالية، في حين يستمر البرنامج لمدة 12 أسبوعاً، وبمشاركة 87 متدرباً ومتدربة.

ويرتكز البرنامج على ستة مراحل، تبدأ بعملية الترشيح والتسجيل وتقييم المتقدمين واختيارهم لحضور البرنامج، وتتضمن المرحلة التالية تدريب المشاركين تدريباً مباشراً مدته 5 أيام، ويتم خلال فترة التدريب توزيع مشروعات تطبيق التعلم، وفي المرحلة الثالثة من البرنامج الذي يمتد 6 أسابيع؛ يطبق خلاله المتدربين ما تعلموه لدى جهة عملهم من خلال العمل على المشاريع، وفي المرحلة الرابعة يتلقى المشاركين تدريباً مباشراً مدته 5 أيام، وفي المرحلة الخامسة يتم تقديم المشروعات ومناقشتها وتقييمها من قبل لجنة مختصة، ومن ثم إقامة ندوة القيادة وحفل التخرج . وترتكز المرحلة السادسة على متابعة وتقييم أثر البرنامج التدريبي على المتدربين لدى جهات عملهم.

وتهدف الأكاديمية إلى تطوير مهارات قيادات المستقبل من منسوبي القطاع الخاص، من خلال تأهيل وتدريب الموظفين والموظفات السعوديين في القطاع الخاص، ليتسلموا إدارة وقيادة المنشآت، بما ينعكس على الأداء والإنتاجية، ورفع معدلات التوطين النوعي والمتميز‪.

وتعتمد الأكاديمية على نقل الخبرات العالمية وتفعيل مبادئ القيادة الفاعلة والمؤثرة من خلال العديد من الحالات والمشروعات العملية، ونقل الممارسات المثلى عالمياً والتوجيه والمتابعة والمحاكاة المباشرة أو عبر القاعات الافتراضية مع خبراء متميزين عالمياً، حيث تتجسد أهداف الأكاديمية في مساعدة منشآت القطاع الخاص على بناء الكفاءات القيادية وإكساب المتدربين جدارات قيادة فرق العمل وقيادة الأعمال، والاستفادة من النماذج العالمية في تطوير القيادات‪.

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