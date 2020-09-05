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تعليم تبوك يحصر مستحقي التقاعد لهذا العام

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http://almnatiq.net/?p=900610
تبوك - فايز السميري
وجّه المدير العام للتعليم في منطقة تبوك، إبراهيم بن حسين العُمري، الإدارات والأقسام والمكاتب والمدارس كافة، بسرعة الرفع بأسماء مَن بلغ السن النظامية من المعلمين والمعلمات، والموظفين والموظفات، والمستخدمين والمستخدمات، والعاملين على بند الأجور، ممّن بلغوا 60 عاماً، باعتبارها السن النظامية للتقاعد.
وأكّد مدير إدارة الموارد البشرية بتعليم المنطقة حمد البويدي، أهمية الرفع ببيان يتضمن أسماء مواليد عام 1382هـ، وإرفاق صورة من الهوية الوطنية، وإرفاق “الآيبان” البنكي مصدقًا من البنك، وإخلاءات طرف من بنك التنمية الاجتماعية وصندوق التنمية العقاري.
وأضاف: يتعين على الإدارات المعنية إيقاف مَن بلغ السن النظامية عن العمل أو مَن بلغ الستين عاماً وفقًا لتاريخ ميلاده، وإبلاغهم بمراجعة الموارد البشرية قسم إنهاء الخدمة قبل حلول التقاعد بثلاثة أشهر على الأقل لإكمال تسوية مستحقاتهم المالية.

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