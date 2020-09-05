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نائب أمير جازان يستقبل مدير عام فرع وزارة المالية المعين بالمنطقة

نائب أمير جازان يستقبل مدير عام فرع وزارة المالية المعين بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=900623
جازان - فضة عطيف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير فرع وزارة المالية بالمنطقة أ. علي بن عبدالرحمن أبو طالب وذلك بمناسبة تعيينه مديراً لفرع منطقة جازان.
وفي بداية الاستقبال رحّب سموه بمدير فرع وزارة المالية بجازان، متمنيًا له التوفيق في القيام بمهام عمله.
واستمع سمو نائب أمير منطقة جازان لشرح عن أعمال الفرع والمهام
وأكد سمو الأمير محمد بن عبدالعزيز  أهمية دور فرع وزارة المالية بالمنطقة وهو ما تحرص على تطبيقه الحكومة  الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.

من جهته عبر مدير فرع وزارة المالية بجازان عن سعادته بلقاء سمو نائب أمير المنطقة، وما استمع إليه من توجيهات ، مؤكداً حرصه ومنسوبي الفرع كافة على تقديم كل ما يخدم المواطن والمقيم بالمنطقة ، راجياً العون والتوفيق من الله تعالى للجميع.

 

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