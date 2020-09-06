تكليف الدكتور الصقر وكيلاً لإمارة منطقة جازان

جازان - فضة عطيف

صدر قرار صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية بتكليف الدكتور عبدالله بن محمد الصقر وكيلا لامارة منطقة جازان.

من جانبه رفع سعادة وكيل إمارة منطقة جازان الأستاذ عبدالله بن محمد الصقر ، خالص شكره وامتنانه لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله – على الثقة الكريمة بتكليفه وكيلا لإمارة منطقة جازان بالمرتبة الخامسة عشرة.

وأعرب الدكتور الصقر ؛ عن خالص شكره وتقديره وامتنانه لصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ، والى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان ، على هذه الثقة الغالية التي ستكون بأذن الله ، حافزاً لتحقيق التطلعات والأهداف السامية للقيادة الرشيدة ، وبمتابعة سمو أمير المنطقة وسمو نائبه ، وذلك في سبيل خدمة الوطن والمواطنين والمنطقة ، داعياً الله أن يعينه على تحمل المسؤولية وأن يكون عند حسن ظن ولاة الأمر -حفظهم الله- .