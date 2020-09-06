أمير القصيم يفتتح طريقي الملك عبدالله والأمير نايف ببريدة بحضور وزير النقل

دشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , بحضور معالي وزير النقل المهندس صالح الجاسر , اليوم , مشروعي الممر السفلي لطريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز بمدينة بريدة , وطريق الأمير نايف بن عبدالعزيز بمدينة بريدة , والتي تأتي ضمن عدة مشاريع تنموية تم تدشينها بقيمة تزيد عن 800 مليون ريال.

حيث ازاح سموه الستار في بداية جولته لمشروع الممر السفلي لطريق الملك عبدالله بمدينة بريدة المنفذ بطول 2,238 متر وقيمة اجمالية قدرها 464 مليون ريال , بعد ذلك توجه سموه إلى رفع الستار إيذاناً بإفتتاح طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز بمدينة بريدة المنفذ بطول 21 كلم بقيمة اجمالية قدرها 98 مليون ريال , بعد ذلك استمع سموه من قبل مدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة القصيم المهندس محمد الحميدي الشمري , عن تفاصيل المشاريع التي المنفذة بالمنطقة , والتي تزيد قيمتها عن 800 مليون ريال.

ورحب سمو الأمير فيصل بن مشعل في تصريح صحفي خلال التدشين بمعالي الوزير في زيارته اليوم لمنطقة القصيم ومدينة بريدة ، وزيارته لعموم المنطقة واطلاعه على مشروع القصيم مكة وتفقد الكثير من الطرق ، مشيداً بهذه الجولة الكاملة للاطلاع على ما تم تنفيذه في هذه المشاريع.

وبين سموه أن المسؤولين ولله الحمد في المملكة العربية السعودية يتخذوا العمل في الميدان منهجاً لهم دائماً ، إذ أن العمل الميداني هو الأساس ووقوف المسؤول بنفسه في الميدان هو عامل الإنجاز لأنه لن يعمل العاملون في الميدان إن لم يروا المسؤول يراقبهم ويتابعهم عن قرب وكثب ، مشيداً بجهود معالي وزير النقل حيث أنه من يطبق ذلك ، مشيراً إلى أن ذلك لمسه خلال متابعته لجولة معاليه ووقوفه الميداني على كثير من الطرق في منطقة القصيم.

وقال سمو أمير منطقة القصيم : هذا اليوم ولله الحمد نرى مشاريع تنموية كبيرة تخدم النقل وعلى أعلى المواصفات في التنفيذ بمنطقة القصيم بصفة عامة ومدينة بريدة بصفة خاصة ، وأننا ولله الحمد من منجز إلى منجز ومن تطور إلى تطور في مملكتنا الغالية ، وسنرى بحول الله كل يوم تدشين مثل هذه المشاريع العملاقة في وطننا الغالي.

وكشف سمو الأمير فيصل بن مشعل أن المشاريع في منطقة القصيم التي تجاوزت قيمتها أكثر من 800 مليون ، وأهمها طريق الملك عبدالله ببريدة الذي يعتبر علامة بارزة وأخذ مدة طويلة حتى وصلنا ولله الحمد بتدشينه هذا اليوم ، منوهاً أننا في هذه البلاد ولله الحمد كل يوم وهي تدشن المشاريع بمئات الملايين ، وهذا أحد الأمثلة على تطور هذه البلاد واستقرارها ونموها رغم ما يمر به العالم أجمع من أزمات ، مفيداً أن ذلك بتوفيق من الله ثم بالتوجيهات السديدة من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – ، وجهود أصحاب المعالي الوزراء.

وأكد معالي المهندس صالح الجاسر من جانبه ، أن منظومة النقل تحظى بدعم ضخم وكبير من قبل خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ، مفيداً أن مشاريع منطقة القصيم تحظى أيضاً بدعم كبير من قبل سمو الأمير فيصل بن مشعل ومتابعته الدائمة لها ، مشيراً إلى أن هذه المتابعة ساعدتهم في إزالة الكثير من العوائق والعقبات التي واجهتهم خلال تنفيذ هذه المشاريع ، منوهاً بما لمسه من تكامل وتعاون مميز بين أدوار الأجهزة الحكومية المختلفة بالمنطقة الأمر الذي نتج عنه جودة في التنفيذ والتنسيق في هذه المشاريع ، لافتاً الأنظار إلى أنهم في الطرق لا يسعون فقط إلى اكتمال الشبكة ، بل الحرص على تحقيق معايير الجودة والسلامة.

وأوضح معاليه أن المؤشرات الدولية تؤكد على قوة منظومة النقل في المملكة ، كاشفاً أن الطرق في المملكة تُعد الأولى في العالم من جانب الترابط بين الطرق ، منوهاً بالتصاعد الكبير بمعايير الجودة والسلامة التي تحققها وزارة النقل.

حضر التدشين معالي رئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح الرميح، ومعالي نائب وزير النقل لشؤون الطرق المهندس بدر بن عبدالله الدلامي , ووكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان , وأمين منطقة القصيم المهندس محمد المجلي , ووكيل وزارة النقل لإنشاء الطرق المهندس عبدالله السليمان، ومدير فرع وزارة النقل بالمنطقة المهندس محمد الحميدي الشمري ، وبعضاً من المسؤوليين بالوزارة والمنطقة.