أمير الشرقية : خادم الحرمين الشريفين صديق للإعلاميين وحريص على تطويرهم

ونوه سموه بالدعم والاهتمام الذي حظي به قطاع الإعلام والإعلاميين من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد –يحفظهما الله-، مبيناً أن خادم الحرمين الشريفين منذ أن كان أميراً لمنطقة الرياض، وهو حريص على الالتقاء بالإعلاميين، والاستماع إلى وجهات نظرهم، وتوجيههم، بما يضمن قيامهم بالواجب المناط بهم على أكمل وجه، مؤكداً سموه أن رؤية المملكة 2030، ومشروعاتها وبرامجها الفاعلة لابد من مواكبتها بعملٍ إعلاميٍ تكاملي، يوازي الجهود المبذولة من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة والأهلية، مشيراً إلى أن استضافة المملكة لقمة العشرين فرصة لإبراز النهضة التنموية والحضارية التي تشهدها المملكة في ظل القيادة الرشيدة –أعزها الله-، مؤكداً أن الإعلام المسؤول عن ذلك، وهو القطاع الذي تعقد عليه الآمال الكبيرة في نقل الصورة الحقيقة للمملكة، باعتبارها رائدة التنمية والتسامح.

كما أوضح سموه أهمية العمل على تمكين وإشراك الممارسين للعمل الإعلامي، والحرص على إكسابهم المهارات اللازمة، ونقل الخبرة بين الأجيال، والحفاظ على القيم وأخلاقيات المهنة، وحمياتها ممن لا يراعون هذه القيم، ومتابعة تطبيق المواثيق الأخلاقية وتوعية الممارسين بها.

وأوضح سموه “نعول على الفرع أن يكون شريكاً فاعلاً في النهوض بالعمل الإعلامي في المنطقة، وإبراز ما تتميز به المنطقة الشرقية من موارد وطاقات في مختلف المجالات، كما نأمل أن يسهم في توحيد الجهود الإعلامية، وأن يمد الجسور مع مختلف الجهات، ليكون قاعدة تكاملية تربط بين ممارسي العمل الإعلامي والمسؤولين، ويسهم في تطوير المهنة والمنتسبين لها، فبلادنا تشهد نهضة تنموية شاملة، يقودها سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد –يحفظهما الله- في شتى المجالات، والإعلام هو المرآة التي تعكس هذه الصورة إلى العالم أجمع”.

مضيفاً سموه أن الإعلام قطاع يشهد تحولات مستمرة، في ظل التطور التقني الذي يشهده العالم، وما فرضته جائحة كورونا المستجد من مفاهيم جديدة على مختلف الأصعدة، متمنياً سموه للهيئة ومنسوبيها التوفيق.

واستمع سموه إلى إيجاز عن توجهات الهيئة المستقبلية في دعم العمل الإعلامي، وجهود حماية وتطوير الممارسين والمنتسبين.

من جهته قدم رئيس مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين خالد المالك باسمه وباسم أعضاء مجلس الإدارة عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية، على دعمه المستمر والمتواصل لمسيرة العمل الصحفي، مضيفاً “سعدنا بلقاء سمو أمير المنطقة الشرقية اليوم، واستمعنا إلى توجيهاتٍ سديدة وكلمات مضيئة من سموه، وأعرب سموه عن دعمه لفرع الهيئة بحاضرة الدمام وفروع الهيئة الأخرى” وأردف المالك ” تحدث سموه حديث الخبير عن الإعلام في المملكة العربية السعودية والعالم، وقد أشار سموه إلى الدور المحوري والهام الذي يجب على الإعلام أن يقوم به في ظل جائحة كورونا المستجد، والانكماش الاقتصادي، أو مع التطور الذي شهدته المملكة في الأعوام القليلة الماضية، وإظهار الصورة الجميلة لهذه الإنجازات” مضيفاً “أعرب سموه عن تقديره للدور الذي يقوم به الإعلاميون في خدمة دينهم وقيادتهم وبلادهم، مع الالتزام بأخلاقيات المهنة، ورسالة العمل الإعلامي السامية” معرباً عن تقديره للتوجيهات الكريمة التي تفضل بها سموه، وحرصه على المؤسسية والاستدامة بما يخدم العمل الإعلامي.

وأوضح عضو مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين عبدالوهاب الفايز عن أمل مجلس الإدارة أن يكون الفرع ممثلاً لحيوية الإعلام في حاضرة الدمام، مبيناً أن توجيهات سمو الأمير أكدت على أن يكون الفرع أداة ممكنة وتنمي العمل الإعلامي وتأخذ بيد الجيل الجديد من الممارسين نحو فهم أوسع للمنطلقات الوطنية، وأن يكون الإعلام والإعلاميين مدركين لأولويات بلادهم التنموية.

وبين عضو مجلس إدارة الهيئة خالد بوعلي أن دعم واهتمام سمو أمير الشرقية، وتواكب انطلاق الفرع مع الحراك الإعلامي الذي تشهده المملكة، ودور الهيئة وخطتها المستقبلية تسعى لمواكبة ذلك، مثمناً الدعم الكريم من لدن سمو أمير المنطقة الشرقية، وحرصه على التزام العمل الإعلامي بالمواثيق الأخلاقية والمهنية.

وأكد أمين عام الهيئة الدكتور عبدالله الجحلان أن الدعم الكريم الذي يلقاه الإعلاميون في المنطقة الشرقية من لدن سمو أمير المنطقة الشرقية، وتأكيده على أن تركز الهيئة أهداف المرحلة الحالية، يشكل دعماً لمزيد من النجاحات التي تسعى لها الهيئة، وأن تكون مساهماً في صناعة الصورة الإيجابية للمملكة في العالم.

ورفع مدير فرع الهيئة بحاضرة الدمام أحمد العباسي، باسمه وباسم منسوبي ومنسوبات الفرع الشكر والعرفان لسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه، اللذان يحرصان على النهوض بالعمل الإعلامي في المنطقة، وأن يكون مساهماً فاعلاً في تنمية المنطقة الشرقية، مؤكداً أن الفرع سيشكل بمشيئة الله نقطة تحول إيجابية في العمل الإعلامي، ويعمل الفرع على توحيد الجهود وتنسيقها وصولاً إلى عمل تكاملي يبرز ما تزخر به المنطقة الشرقية من تراث وتاريخ وأصالة، ونهضة وتطوير وصناعة.