بلدية القطيف تتلف ١٥٠٠ كجم مواد غذائية فاسدة

المناطق - القطيف

ضبطت بلدية محافظة القطيف، صباح اليوم الأحد الموافق 18/01/1442هـ، سوبرماركت يقوم بإعادة تجميد المواد الغذائية بعد تعرضها للذوبان رغم عدم كفاءة ثلاجة التبريد المخصصة لها.

وأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد بن عبد المحسن الحسيني أن الفرق الرقابية قامت بإتلاف ١٥٠٠ كجم من مختلف الأغذية التي ظهرت عليها علامات التلف والفساد لسوء الحفظ والتخزين، مبينا أنه سيتم اتخاذ اللازم حسب الإجراءات والأنظمة البلدية، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المخالف.

وأشار الى أن الجولات الرقابية المكثفة على المنشآت الغذائية والمتعلقة بالصحة العامة بهدف التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية و الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار جائحة كورونا والتأكد من سلامة المواد الغذائية وفقاً للأنظمة والقوانين المتبعة.

وأكد أن البلدية تكثف الجولات الرقابية باستمرار، وتتخذ كل الإجراءات والتدابير الوقائية الضامنة لسلامة المنتج للمواطن والمقيم، داعيا إلى تعاون الجميع في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات البلدية عبر مركز 940، وذلك لاتخاذ الإجراءات النظامية ورفع مستوى الاشتراطات البلدية الصحية في المحافظة.