أمير منطقة تبوك يرعى توقيع جامعة الأمير فهد بن سلطان لعدد من الاتفاقيات لخدمة أبناء المنطقة

تبوك - فايز السميري

رعى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك اليوم ، بحضور معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ ، توقيع عدد من الاتفاقيات بين جامعة فهد بن سلطان وشركة تطوير المنتجات البحثية احدى شركات التقنية والمملوكة لصندوق الإستثمارات العامة ، والأكاديمية السعودية الرقمية احدى مبادرات وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ، وشركة شالك تولك الامريكية ، وذلك ضمن الشراكة الإستراتيجية بين الجامعة وشركة نيوم ، بهدف تقديم أفضل الخدمات العلمية لأبناء وبنات المنطقة المبتعثين من قبل شركة نيوم في السنة التحضرية في جامعة الأمير فهد بن سلطان .

وقام بالتوقيع على الاتفاقيات كل من مدير جامعة فهد بن سلطان الدكتور محمد بن عبدالله اللحيدان ،والرئيس التنفيذي لشركة تطوير المنتجات البحثية المهندس عبدالمحسن المجنوني والرئيس التنفيذي للأكاديمية السعودية الرقمية الدكتور محمد السحيم وممثل شركة شالك تولك رونى اودير.

وتتضمن مذكرة الإتفاقية الأولى قيام شركة تطوير المنتجات البحثية بتقديم الاستشارات الفنية لتحديث المعامل الهندسية في الجامعة لتكون مناسبة لخطط التدريس التي تبنى على الثورة الصناعية الرابعة ، بينما ستتولى الأكاديمية السعودية الرقمية جوانب الثورة الرقمية الحديثة مثل البلوك شين والعملات الرقمية وجوانب تقنية أخرى ، فيما ستتولى شركة شالك تولك الرفع من مستوى المخرجات العلمية للطلاب والطالبات المبتعثين في العلوم الطبيعية والرياضيات , وتهيئتهم للقبول في أفضل الجامعات العالمية .