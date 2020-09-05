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٩ آلاف جلسة افتراضية قدمتها جامعة الجوف خلال الأسبوع الأول من العام الجامعي الجديد 1442هـ

٩ آلاف جلسة افتراضية قدمتها جامعة الجوف خلال الأسبوع الأول من العام الجامعي الجديد 1442هـ
http://almnatiq.net/?p=900667
المناطق - سكاكا

قدمت جامعة الجوف ممثلة في عمادة التعلّم الإلكتروني والتعليم عن بُعد – خلال الفترة من 30/8/2020م حتى 3/9/2020م – 8946 جلسة افتراضية على نظام البلاك بورد بمدة إجمالية بلغت 19868 ساعة وبلغ عدد الحاضرين فيها من قبل طلبة الجامعة 205943 وعدد الحاضرين الفريدين 91031 طالباً وطالبة كما شهد النظام تسجيل دخول يومي لحوالي 88541 مستخدماً.

وأوضحت إحصائية صادرة عن عمادة التعلّم الإلكتروني، أن إجمالي الطلبة الذين واصلوا تعليمهم من خلال الجلسات الافتراضية في الأسبوع الأول للعملية التعليمية 25061 طالباً وطالبة تلقوا دروسهم ومحاضراتهم من قبل 1314عضو هيئة تدريس من خلال 8089 مقرراً دراسياً.

كما بيّنت الإحصائية، أن عدد لوحات المناقشة بلغت خلال أسبوع 5663 لوحة، فيما بلغت التقييمات في النظام 14909 تقييمات ووصل عدد الملفات المتاحة 15869 ملفاً.

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