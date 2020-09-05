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الجامعة الإسلامية تدرب ١٦٤ موظفا على استخدام (بلاك بورد)

الجامعة الإسلامية تدرب ١٦٤ موظفا على استخدام (بلاك بورد)

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٩ آلاف جلسة افتراضية قدمتها جامعة الجوف خلال الأسبوع الأول من العام الجامعي الجديد 1442هـ

٩ آلاف جلسة افتراضية قدمتها جامعة الجوف خلال الأسبوع الأول من العام الجامعي الجديد 1442هـ

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الأمير فهد بن سلطان يفتتح فندق جراند ميلينيوم تبوك بالمدينة الجامعية بتبوك

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الجامعة الإسلامية تدرب ١٦٤ موظفا على استخدام (بلاك بورد)

الجامعة الإسلامية تدرب ١٦٤ موظفا على استخدام (بلاك بورد)
http://almnatiq.net/?p=900670
المناطق - المدينة المنورة
دربت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ممثلة في عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد ١٦٤ موظفاً بالمعاهد والدور على أساسيات استخدام نظام إدارة التعلم الإلكتروني (زدني) وذلك ضمن جهود الجامعة في تفعيل عملية التعليم عن بُعد، في ظل جائحة كورونا.

وشكر عميد عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد الدكتور رجاء المعيلي، سمو رئيس الجامعة الأمير الدكتور ممدوح بن سعود ثنيان آل سعود على جهوده في دعم عمليات التعلم عن بعد خصوصا خلال جائحة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن التعلم عن بعد أصبح ضرورة نظرا للقدرة على حفظ المعلومات على شكل وسائط متعددة، وتقديم المواد التعليمية بأساليب ذكية، وخلق تجربة تعلم ممتعة.

وأبان د.المعيلي أن ١٦٤ متدربا من منسوبي المعاهد والدور بالجامعة  استفادوا من البرنامج، الذي هدف إلى تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس في استخدام نظام إدارة التعلم الإلكتروني زدني (بلاك بورد)، مبيناً أن المتدربين تمكنوا خلال البرنامج من التعرف على طريقة الدخول للنظام وواجهته وقائمة المقرر الدراسي، وبناء المحتوى الإلكتروني للمقرر، وإنشاء الواجب، والدخول لمنصة الفصول الافتراضية.

وأضاف د.المعيلي أن المتدربين تعرفوا على استراتيجيات وأساليب التدريب المستخدمة مثل العصف الذهني، والمناقشة والحوار، ودمج التقنية في التعليم، والعمل التعاوني، وحل المشكلات والاستقصاء.

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