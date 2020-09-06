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الكويت.. جلسة بمجلس الأمة للتصويت على حجب الثقة عن وزيري الداخلية والتعليم

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الكويت.. جلسة بمجلس الأمة للتصويت على حجب الثقة عن وزيري الداخلية والتعليم

الكويت.. جلسة بمجلس الأمة للتصويت على حجب الثقة عن وزيري الداخلية والتعليم
http://almnatiq.net/?p=900692
المناطق - الكويت

أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم، الأحد، عن توجيه دعوة لعقد جلسة للتصويت على طلبي طرح الثقة بوزيري الداخلية والتربية والتعليم العالي.

وأفاد مرزوق علي الغانم بتوجيه دعوتين لعقد جلستين خاصتين تتعلق الأولى والتي ستكون يومي الثلاثاء والأربعاء بمناقشة تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي، في حين ستكون الأخرى يوم الخميس للتصويت على طلبي طرح الثقة بوزيري التربية والتعليم العالي سعود الحربي ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أنس الصالح.

وأضاف الغانم في تصريح صحفي عقب اجتماع مكتب المجلس “وجهت الدعوة لعقد جلسة خاصة يومي الثلاثاء والأربعاء لمناقشة تقارير الميزانيات المتعلقة بالجهات الملحقة والمستقلة ومؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة ثم الحالة المالية للدولة ومشروع القانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية، وملحقاتها وتوابعها من تقارير ديوان المحاسبة وغيرها”.

وأعرب الغانم عن أمله في أن يتم الانتهاء من الميزانيات في الجلسة الخاصة المقرر عقدها يومي الثلاثاء والأربعاء، مضيفا “إن لم ننته فسيرحل الجزء الذي لم ننته منه إلى يوم جلسة يوم الخميس بعد التصويت على طلبي طرح الثقة”.

وأشار إلى أن الجلسة الخاصة يوم الخميس ستكون للتصويت على طلبي طرح الثقة بوزيري التربية والداخلية، إضافة إلى البنود التي لم يتم استكمالها في جلستي الثلاثاء والأربعاء.

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