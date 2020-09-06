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“سكني”.. خدمات مستمرة عبر المنصات الرقمية لتسهيل تملك الأسر السعودية

“سكني”.. خدمات مستمرة عبر المنصات الرقمية لتسهيل تملك الأسر السعودية
http://almnatiq.net/?p=900701
المناطق - واس

واصل برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان تقديم خدماته المتنوعة عبر عدد من المنصات الرقمية بهدف تسهيل إجراءات تملك الأسر السعودية من خلال تقديم خدمات سهلة ومُيسرة على مدار الساعة.
وتفاعل موقع “سكني” خلال الأسبوع الماضي مع الطلبات والاستفسارات بعدد تجاوز 6690 استفسارا حول الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي يقدمها البرنامج، وتشمل الأراضي السكنية وشراء الوحدات السكنية الجاهزة وتحت الإنشاء والبناء الذاتي، كما تمت عُولج نحو 2190 اعتراضا من خلال خدمة “راسلنا” على موقع سكني، فيما أجاب مركز الاتصال الموحد للعناية بالمستفيدين 199090 خلال أسبوع على أكثر من 37 ألف اتصال.
كما تجاوب حساب العناية بالمستفيدين ([email protected])على منصة “تويتر” مع عدد من المواطنين بتقديم 7192 تفاعلا بالرد على استفساراتهم عبر الحساب الذي خصصه “سكني” للإجابة على جميع أسئلة واستفسارات المستفيدين على مدار الساعة امتداداً لحرص البرنامج على خدمة المواطنين كافة وتلبية رغباتهم وتطلّعاتهم.
وسجّل تطبيق “سكني” 157 ألف زيارة عبر الأجهزة الذكية للاستفادة من الخدمات الإلكترونية المتكاملة التي يوفرها البرنامج، إذ يُتيح تطبيق “سكني” الحجز الفوري للأراضي وإصدار عقودها إلكترونياً، وكذلك حجز الوحدات واستعراض مواقعها ونماذجها، والحصول على العروض التمويلية واختيار الجهة التمويلية الأنسب، وإصدار شهادة تحمل ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول، والاستفادة من خدمة المستشار العقاري، والتصاميم الهندسية للبناء الذاتي وغيرها من الخدمات.
وتُقدم منصة “سكني” الإلكترونية (sakani.housing.sa) خدمة التحدث المباشر مع موظفي خدمة العملاء من خلال أيقونة “تحدث معي” للإجابة على جميع الأسئلة والاستفسارات حول حلول الدعم السكنية والخيارات المتنوعة التي يُتيح البرنامج حجزها إلكترونياً من أراضي سكنية وشقق وفلل وتاون هاوس تمتاز بتكامل البنية التحتية والخدمات والمرافق العامة بالشراكة مع المطوّرين العقاريين حول المملكة.
ويستمر “سكني” في ضخ المزيد من المشاريع السكنية والخدمات الإلكترونية بهدف زيادة نسب التملك والوصول لنسبة 70% تماشياً مع مستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030 – من خلال تسهيل حجز الأراضي والوحدات السكنية المتنوعة ضمن 82 مشروعاً توفر أكثر من 132 ألف وحدة بأسعار تبدأ من 250-750 ألف، إضافة إلى 197 مخططاً توفر أكثر من 173 ألف أرض سكنية لتلبية جميع احتياجات الأسر السعودية.

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