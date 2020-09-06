احدث الأخبار

إطلاق معسكر طويق البرمجي 2020
أبرز المواد
 الجمارك توقّع 8 اتفاقيات لرفع كفاءة الخدمات التشغيلية في مناطق الشحن بمطارات المملكة
أبرز المواد
 شرطة الرياض: القبض على أربعة وافدين امتهنوا تزوير رخص الإقامات والترويج لبيعها على مخالفي نظامي الإقامة والعمل وأمن الحدود
منطقة الرياض
 وزير الخارجية اليمني: ميليشيا الحوثي تتخذ من اتفاق ستوكهولم دافعاً للتصعيد العسكري بمناطق أخرى
أبرز المواد
 “سكني”.. خدمات مستمرة عبر المنصات الرقمية لتسهيل تملك الأسر السعودية
أبرز المواد
 “الموارد البشرية” تعلن مواعيد إجازة اليوم الوطني للقطاعين العام والخاص
أبرز المواد
 الكويت.. إحباط مؤامرة خطيرة تستهدف الأمن القومي
أبرز المواد
 الكويت.. جلسة بمجلس الأمة للتصويت على حجب الثقة عن وزيري الداخلية والتعليم
أبرز المواد
 أمانة الشرقية تنتهي من الممشى الصحي بواجهة القطيف البحرية
المنطقة الشرقية
 “البيئة”: أكثر من ٤٠ خدمة لمربي الماشية ومالكي الثروة الحيوانية .. لتذليل العقبات لهم
أبرز المواد
 فرنسا: أردوغان يعلم أننا لسنا عاجزين.. والرد الأوروبي جاهز
أبرز المواد
 البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ينسق مع محافظ عدن لإطلاق حزمة مشاريع تنموية جديدة
أبرز المواد
إطلاق معسكر طويق البرمجي 2020

إطلاق معسكر طويق البرمجي 2020

أبرز المواد
الجمارك توقّع 8 اتفاقيات لرفع كفاءة الخدمات التشغيلية في مناطق الشحن بمطارات المملكة

الجمارك توقّع 8 اتفاقيات لرفع كفاءة الخدمات التشغيلية في مناطق الشحن بمطارات المملكة

أبرز المواد
شرطة الرياض: القبض على أربعة وافدين امتهنوا تزوير رخص الإقامات والترويج لبيعها على مخالفي نظامي الإقامة والعمل وأمن الحدود

شرطة الرياض: القبض على أربعة وافدين امتهنوا تزوير رخص الإقامات والترويج لبيعها على مخالفي نظامي الإقامة والعمل وأمن الحدود

منطقة الرياض
وزير الخارجية اليمني: ميليشيا الحوثي تتخذ من اتفاق ستوكهولم دافعاً للتصعيد العسكري بمناطق أخرى

وزير الخارجية اليمني: ميليشيا الحوثي تتخذ من اتفاق ستوكهولم دافعاً للتصعيد العسكري بمناطق أخرى

أبرز المواد

لتمكين مبرمج من بين كل 100 سعودي بحلول 2030

إطلاق معسكر طويق البرمجي 2020

إطلاق معسكر طويق البرمجي 2020
http://almnatiq.net/?p=900713
المناطق - واس

أطلق الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز معسكر طويق البرمجي 2020، الذي يقام بنسخته الثانية في مقر أكاديمية طويق بالرياض، وذلك تحقيقاً لرؤية الاتحاد في تمكين مبرمج من بين كل 100 سعودي بحلول 2030
ويهدف المعسكر المنتهي بالتوظيف إلى تدريب 50 طالباً وطالبة على برمجة التطبيقات على نظامي iOS وأندرويد مع مدربين وخبراء عالميين يدربون الطلاب عن بُعد، مع تقديم جلسات إرشادية فردية، وتطبيق عملي بشهادات معتمدة في مجال البرمجة.
ويمتد المعسكر التدريبي التطبيقي المكثف لـ16 أسبوعاً، يقضيها الطلاب والطالبات داخل الأكاديمية مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، حيث يُقسّمون لمجموعتين لضمان التباعد، ويلتزم جميع الطلاب والطالبات بعمل فحص كورونا قبل الانضمام للمعسكر، مع فحص حرارة الجسم لجميع الطلاب والطالبات عند الدخول، والالتزام بالكمامة طوال مدة وجودهم بالأكاديمية، مع ضمان تعقيم المعامل والقاعات الدراسية وجميع المرافق يومياً.
وجرى إعداد برنامج المعسكر لضمان تحقيق أفضل النتائج والمُخرجات في مجال البرمجة بتمويل من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) وبرعاية من الشريك والممكّن الرقمي شركة STC. وحال تخرّج الطالب من المعسكر البرمجي وإنهاء جميع متطلباته يصبح خريجاً مؤهلاً بشكل تام لسوق العمل، ويتقدم على الوظائف المطروحة في معرض التوظيف القائم بعد انتهاء المعسكر، حيث ينظم الاتحاد معرضاً لعمل المقابلات الشخصية المبدئية مع جهات حكومية وقطاع خاص.

روابط ذات صلة

الجمارك توقّع 8 اتفاقيات لرفع كفاءة الخدمات التشغيلية في مناطق الشحن بمطارات المملكة

الجمارك توقّع 8 اتفاقيات لرفع كفاءة الخدمات التشغيلية في مناطق الشحن بمطارات المملكة
وزير الخارجية اليمني: ميليشيا الحوثي تتخذ من اتفاق ستوكهولم دافعاً للتصعيد العسكري بمناطق أخرى

وزير الخارجية اليمني: ميليشيا الحوثي تتخذ من اتفاق ستوكهولم دافعاً للتصعيد العسكري بمناطق أخرى
“سكني”.. خدمات مستمرة عبر المنصات الرقمية لتسهيل تملك الأسر السعودية

“سكني”.. خدمات مستمرة عبر المنصات الرقمية لتسهيل تملك الأسر السعودية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*